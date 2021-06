Lažje čez mejo? To naj bi omogočilo Društvo za srečno življenje Belis

Prva ovadba zavržena

Društvena novost je tudi Civilna obramba, katere znak spominja na civilno zaščito. FOTO: Mihael Bellis/Facebook



Nova tudi Civilna obramba

V času lanskoletnih omejitev gibanja, ko je marsikomu dvakrat za nekaj mesecev presahnila kakovost življenja in bivanja, so se nekateri poskušali znajti po svoje. Med njimi so zaznali kartice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki naj bi upravičile neuporabo mask v zaprtih prostorih in tam, kjer so bile obvezne. Te kartice in obrazci so bili dosegljivi na povezavi, ki je vodila do spletne strani ljubljanskega Elis centra (sicer podjetja za izdelovanje tiskovin), za širjenje besede o karticah po spletu pa je bil precej zagnan direktor podjetja Bellis International, LjubljančanElis center je lani prek spletne stani in facebooka ponujal številne obrazce, s katerimi so po Bellisovih besedah v objavah na facebooku ponujali »formularje za pravno zaščito proti koronskim ukrepom vlade«. Kartice so na ZZZS označili kot ponaredek ter vložili kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja listin. »V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da je bila identiteta osumljenca odkrita, kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin po 1. odst. 251. člena kazenskega zakonika (KZ-1) pa je bila s sklepom zavržena,« nam je pojasnila, vodja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.Bellis pa ni aktiven zgolj v Elis centru, ampak tudi v Društvu za srečno življenje Belis, katerega elektronski naslov je vezan na Elis center. Toda Bellis nas je presenetil glede društva: »Pisal si meni, ki nimam nobene funkcije v društvu.« Prav Bellis pa je reklamni obraz kampanje društva Belis z njihovo diplomatsko potovalno listino (DPL), ki so jih že izdali članom društva. To DPL izdajajo članom »po uradni dolžnosti« z namenom neomejenega gibanja po celotni EU, ne zgolj Sloveniji. Bellis je prek facebooka napovedal: »Dragi člani Društva za srečno življenje Belis, v prihajajočem tednu prejme več sto članov diplomatsko potovalno listino.«Toda ta jim pri prehajanju meja velikokrat ni pomagala. Bellis je na svojem profilu objavil videoposnetek Slovenca s štajerskim naglasom, ki je poskušal prestopiti slovensko-avstrijsko mejo zgolj z DPL: »Dobro jutro, to je diplomatski …« je začel Slovenec nagovor v nemščini, avstrijski policist pa je odrezavo odvrnil: »Izkaznico morate pokazati.« Šele ko je Slovenec pokazal osebno izkaznico, so ga spustili čez mejo; nekateri drugi, ki so jo poskušali prečkati z DPL, pa so jo odnesli še slabše. »Cariniki in policija so me zadrževali 3 ure in 45 minut, ker preverjajo verodostojnost dokumentov glede DPL,« je pisala članica, ki ji nista pomagala niti izkaznica društva niti osebni dokument: »Na žalost sem se po 4 urah morala vrniti v Slovenijo, ker dokument DPL ne ustreza avstrijskim zakonom. S seboj sem imela mlada kužka, pa niso imeli srca za živali.«Seveda je nenavadno, da državljani prevzemajo diplomatsko ekskluzivo in izdajajo diplomatske dokumente, z našega zunanjega ministrstva pa smo dobili tak odgovor: »Izdajanje diplomatskih potnih listin je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Omenjeno društvo smo prijavili policiji.« Bellis se je na ovadbo odzval z naslednjo obrazložitvijo: »Tožilci niti policija še manj sodišče in drugi državni organi nimajo pristojnosti za nadzor ali izvajanje kakršnih koli postopkov nad delom društva Belis.« Pri tem se sklicuje na člene ustave o lokalni samoupravi – člani oziroma simpatizerji pa se s to, kot še z marsikatero pravno razlago somišljenikov strinjajo na facebooku.Vzporedno pa v društvu Belis – v katerem je po njihovih izjavah nedavno bilo 3333 članov – obstaja tudi Civilna obramba, ki ima sila podoben znak kot državna civilna zaščita. Tak znak je viden tudi na vrhu obrazca DPL, Bellis je natisnil tudi številne druge tiskovine z znakom in imenom Civilne obrambe in jih postavil na facebooku na ogled – in to ne zgolj državljanom in državljankam, ampak tudi državi, katere organi so enkrat že zavrnili pregon zoper osumljenca.