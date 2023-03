Ujeli kar 46 različnih tujcev, ki so nedovoljeno prestopili mejo

Policijska uprava Novo mesto je sporočila, da so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju PP Brežice, in sicer v Rigoncah, Obrežju in Čatežu ob Savi izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, devet državljanov Kitajske, devet državljanov Maroka, šest državljanov Kube, šest državljanov Afganistana, tri državljane Rusije, dva državljana Irana in državljana Indije.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.