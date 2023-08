V Sneberjah s stanovalci Janković, sanacija naj bi stekla 15. septembra

Sanacija objektov v ljubljanskih Sneberjah po poplavah v začetku avgusta naj bi stekla 15. septembra, dela pa naj bi trajala en mesec, je poročal Radio Slovenija. O sanaciji se je s tamkajšnjimi prebivalci danes pogovarjal ljubljanski župan Zoran Janković.

Na današnjem srečanju so se dogovorili o izbiri izvajalcev sanacijskih del, o financiranju del in datumu začetka sanacije.

Kot je dejal Janković, je občina k oddaji ponudb povabila devet izvajalcev, ki sicer izvajajo dela na ljubljanskih šolah in vrtcih. Ponudbe, ki so znašale od 19.000 do 33.000 evrov, so po petkovem srečanju izvajalci spustili na enotno ceno 20.000 evrov na bivanjsko enoto, je poročal Radio Slovenija.

»Dogovor je, da lahko občani zdaj izberejo enega od teh izvajalcev,« je dejal Janković. Stanovalci lahko najdejo tudi svojega izvajalca ali pa dela izvedejo sami.

Gospodinjstva z do 1500 evrov mesečnega prihodka bodo upravičena 75-odstotnega kritja stroškov del, ostali pa 50-odstotnega.

Če bo treba, bo občina zlasti starejšim za čas sanacije ponudila nadomestno prebivališče.

Sanacija bo trajala en mesec, če bo potrebno, pa bodo po županovih besedah upočasnili delo na drugih večjih projektih v mestu in del delavcev s specifičnimi znanji preselili v Sneberje.