V zadnjih tednih smo se ob spoznavanju podrobnosti nakupa sodne stavbe na Litijski cesti, ki je ravno včeraj zaradi preiskav NPU dobila nove razsežnosti, čudili podrobnostim, ki so počasi kapljale. Na eni strani se je izkazalo, da država svoje nakupe opravlja nedopustno slabo, odgovorne pa intenzivno še iščejo. Na drugi sta se pojavili imeni podjetnika Sebastjana Vežnaverja in njegove odvetnice Nine Zidar (ki ne uporablja več priimka Klemenčič), ki sta ob prodaji stavbe državi bajno zaslužila: glede na številke je tandemu uspel veliki met, saj sta stavbo prodala za več kot štirikrat dražje, k...