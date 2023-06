V Slovenskih Konjicah je vse bolj priljubljena izposoja koles

V Slovenskih Konjicah po skoraj štirih letih od uvedbe sistema izposoje koles KolesCE ves čas opažajo naraščanje priljubljenosti in števila uporabnikov v sistemu. Lani so skupaj zabeležili 3151 registracij, največ junija, 460. Lani so našteli 553 najemov koles, kar v povprečju znaša več kot 46 na mesec. Skupno so od vzpostavitve sistema v Slovenskih Konjicah do konca leta 2022 zabeležili 2915 najemov koles.

Konjičani v povprečju z izposojenimi kolesi kolesarijo dlje, kot je sicer povprečen čas najema pri istem izvajalcu. Povprečen čas namreč znaša 17 minut, kar je dve minuti več od siceršnjega povprečja. V maju je povprečen najem trajal celo več kot 30 minut, z nadpovprečno dolgimi najemi izstopa še september. Povprečna prevožena razdalja najema v celotnem sistemu znaša 1,4 kilometra, v konjiški občini pa 1,5 kilometra, avgusta celo 1,8 kilometra. Lani so uporabniki v Slovenskih Konjicah prekolesarili 683 kilometrov, skupaj pa od vzpostavitve sistema do konca lanskega leta skoraj 4700 kilometrov.

Najbolj uporabljen kanal za izposojo koles je mobilna aplikacija, prek katere se je lani sistemu pri postopku registracije pridružilo kar 1776 uporabnikov. Sledijo terminali na uradnih postajah, ki so omogočili registracijo 879 uporabnikom, preostali so se registrirali na spletni strani sistema ali pa jim je pomagal klicni center podjetja Nomago.

V sistemu KolesCE so v občini aktivne štiri postaje. Največ prometa so zabeležili pri avtobusni postaji, sledijo postaje pri poslovni coni Lip, na Mizarski cesti in pri gimnaziji.