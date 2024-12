V senci preteklosti: »Sovražijo jugoviče, zato so me obsodili«

Slovenija je bila od nekdaj obljubljena dežela za številne prebivalce nekdanje skupne države Jugoslavije. Mnogi so na sončno stran Alp prišli s trebuhom za kruhom in niso redki tisti, ki so si tu ustvarili družino, za njimi pa je zdaj uspešna že tretja generacija. Med tistimi, ki jim je uspelo z veliko odrekanja, je tudi Jovica Tošović, rojen 10. oktobra 1941 v Miljevini pri Foči na reki Drini, nedaleč od črnogorske meje in znamenite Sutjeske, ki je znana po partizanski bitki v BiH. Naš 83-letni sogovornik, ki po smrti žene Ane od leta 2019 z vnukom živi v veliki družinski hiši v vasi Vosek p...