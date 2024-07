V SDS prepričani, da so »grehi« dveh vladnih strank veliko večji kot njihovi

Računsko sodišče je izvedlo revizije poslovanja šestih političnih strank v letu 2022. Preverili so, kako so poslovale Nova Slovenija – krščanski demokrati, Levica, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka in Gibanje Svoboda. Petim strankam so izrekli pozitivno mnenje, stranki SDS pa mnenje s pridržkom.

Kakšne nepravilnosti so ugotovili, smo poročali v članku: Daleč najbolj zadolženi v Gibanju Svoboda, SDS pa ima največ »grehov«.

Na podajo poročila so se odzvali v stranki SDS, kjer so zapisali, da izdelava bilančnih podatkov stranke ni politična, ampak računovodska stvar. »Računsko sodišče RS pa je pri oceni poslovanja parlamentarnih strank za leto 2022 očitno uporabilo dvojna merila.«

»Računsko sodišče je ob pregledu poslovanja za leto 2022 Slovenski demokratski kot edini izmed parlamentarnih strank podalo mnenje s pridržkom. Kljub temu, da so podobne pomanjkljivosti, kot pri SDS ugotovili tudi pri večini ostalih strank. Mnogo večje pa so pri SD in stranki GS sicer zaznali, a so jih pri oceni preprosto spregledali. Mnenje s pridržkom je SDS prejela, kljub temu da je že med revizijo izvedla ustrezen popravljalni ukrep. Računsko sodišče stranke res ni kaznovalo oziroma prijavilo zaradi prekrška, ampak jo je pozvalo k popravku, kar je bilo tudi storjeno,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da stranka SDS že desetletja redno in skrbno pregledovana s strani Računskega sodišča RS, ki so ga vedno vodili kadri tranzicijske levice. Omenili so Igorja Šoltesa, Tomaža Vesela in Jano Ahčin. »Prav je, da Računsko sodišče poslovanje strank skrbno pregleda. SDS je vedno upoštevala njegove ugotovitve in ugotovljene nepravilnosti sproti odpravljala. Ni pa prav, da ta institucija uporablja pri svojem delu dvojna merila. In ni prav, da ne pregleduje financ nekaterih nevladnih organizacij, ki se aktivno vključujejo v volilne kampanje in ki so financirane tudi iz tujine.«

Priznali napako in pojasnili, zakaj je do nje prišlo

V SDS so ob tem priznali, da je v enem delu res prišlo do napake, a da je bila ta nenamerna in s strani zunanjega izvajalca računovodstva in nepravilnega delovanja aplikacije AJPES. »Nobena donacija stranki ni bila niti zatajena niti ni presegala zakonske omejitve po višini. Vse donacije so bile namreč korektno zavedene v prihodke donacij, ki so vštete v izkazu poslovnega izida, niso pa bile pravilno prepisane v obrazec P3 v aplikaciji AJPES. Jasno je, da računovodstvo podatkov ni namerno napačno vneslo v sistem, saj je vnaprej vedelo, da bo vse navedeno kasneje pregledalo Računsko sodišče RS, saj gre za pričakovano in normalno 4-letno revizijo poslovanja. Prispevki funkcionarjev SDS, ki jih Računsko sodišče tokrat smatra za donacije, so po statutu SDS funkcionarska članarina v višini 5% od dohodka, ki jo poslanci in drugi funkcionarji plačujejo že več kot 25 let.«

V sporočilu za javnost so zapisali še, da za donacije s strani fizičnih oseb niso odgovorni v stranki, saj lahko vsak brez njenega vedenja ali soglasja donira. Dodali so še, da je računsko sodišče pri dveh vladnih strankah ugotovilo »ogromna odstopanja od normalnega poslovanja«. »Stranka SD tako enostavno ni plačevala računov in bi morala (če bi poslovala kot podjetje na trgu) že zdavnaj v stečaj. Stranka Gibanje Svoboda pa je pred volitvami leta 2022, ko ni imela nobenih legalnih virov prihodka in nobene nepremičnine kot garancije, brez problema pridobila milijonski kredit pri banki DBS. Kljub temu je Računsko sodišče obema vladnima strankama izdalo pozitivno mnenje.«

V SDS so prepričani, da gre za dvojna merila in da če bi nekaj podobnega odkrili pri stranki SDS jim ne bi izdali pozitivnega mnenja. »Predstavljajte si, da bi to isto računsko sodišče nekaj podobnega odkrilo pri stranki SDS. Da bi imela SDS za skoraj 2 milijona evrov neplačanih obveznosti ali da bi brez zavarovanja pridobilo od ene same banke milijonski kredit? Verjamete, da bi SDS v tem primeru dobila pozitivno mnenje Računskega sodišča? Verjamete, da bi osrednji mediji v državi molčali ter namesto o tem poročali o nakazilu neke fizične osebe stranki SD v višini 10 tisoč evrov? Ne verjamete. Ker se to ne bi zgodilo. Ker živimo v državi dvojnih meril.«