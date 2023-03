V red vitezov ne more vsakdo

Večina izmed 20 članic in članov Združenja Slovenskega reda vitezov vina, omizje Pomurje, ki spada med najdejavnejša omizja v Sloveniji, se je prvič v letošnjem letu sestala na Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici pri Cerkvenjaku.

Žene in partnerice so se razveselile orhidej iz Tropskega vrta Ocean Orchids. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Med družabnim dogodkom, na katerega je povabil mlajši izmed dveh domačih vitezov Marko Breznik, so nekaj vinskih zapeli člani skupine Prekmurci Tišina pod vodstvom umetniškega vodje Alojza Šveca. V prijetnem domačem okolju so vitezi in vitezinje najprej opravili obvezni sestanek, kjer so med drugim povedali, da so v minulem letu kljub pandemiji v prvih mesecih uresničili vse načrte, dogovorili pa so se tudi o prihodnjem dogajanju: v ospredju bodo promocija vinske kapljice, izobraževanje vinogradnikov, svetovanje o kulturi pitja vina ipd.

Vitezi so tudi tokrat pod vodstvom tajnika omizja Zlatka Boraka (ob odsotnosti konzula Štefana Pavlinjeka) ocenili, kaj se dogaja v kleteh na območju, ob tem pa so se prepričali, da je grozdje letnika 2022 na skrajnem severovzhodu države, tam, kjer ga ni uničila pozeba ali toča, prineslo izvrstno kapljico, tako po kakovosti kot po količini.

Pokušina in kulinarično razvajanje

Vitezi so še zlasti zadovoljni s sodelovanjem z madžarskimi kolegi, seveda tudi s poslanstvom pri promociji in čaščenju vina. In kot je povedal Borak, pomurski vitezi tudi v prihodnje nameravajo veliko truda vložiti v promocijo vin ter vinogradniških in turističnih kmetij, vsekakor pa bo še več dejavnosti (viteških srečanj, strokovnih ekskurzij ipd.) povezanih z vinom in vinogradništvom.

Letos so že bili na Vinskem festivalu na Madžarskem, pri viteškem kolegu Ludviku Cuku v Lendavskih goricah bodo kmalu pripravili Viteško salamijado, sledijo pa jubilejni, 20. rez viteške trte v Pečarovcih, strokovna ekskurzija, Viteški turnir v Gornji Radgoni, Festival vina in perecov v Dobrovniku, Lendavska trgatev in bograč fest, Redovna svečanost, Štefanova trgatev v Polani ipd. »V Slovenskem redu vitezov ne more biti vsakdo. Vitez namreč postaneš, če imaš določene kakovosti in le na povabilo članov tega reda. Moraš biti vinogradnik ali vinar, častilec vin, spoštovati moraš vinsko kapljico, jo promovirati in sploh imeti samo pozitivne vrline,« je med drugim povedal Borak.

Seveda niti na srečanju v Komarnici ni šlo brez vrhunske kapljice. Na pokušini veliko dobrih domačih vin in penin stanovskih kolegov očeta in sina Damijana in Marka Breznika so domače kuharice in strežno osebje na čelu z nekdanjo vinsko kraljico Martino Breznik Krajnc udeležence razvajali z enkratnimi jedmi. Že pred večerjo je Borak vsem ženam in partnericam podelil dobrovniške orhideje iz Tropskega vrta Ocean Orchids.