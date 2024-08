V noči na četrtek na slovenskem nebu zaznali 34.000 strel

V tokratnem nočnem neurju so naprave po državi zaznale skupaj dobrih 34.000 strel, kar je bil strelno najbolj aktiven dan v letošnjem letu, podoben kot 28. julija, a številka ni nič posebnega v primerjavi z nekaterimi drugimi nevihtnimi dnevi v preteklosti, je za STA povedal vodja projekta Scalar pri Elektroinštitutu Milan Vidmar Goran Milev.

Kot je dodal Milev, so 13. julija lani zaznali kar 95.000 strel, 24. julija pa okoli 60.000, zato je tisto, čemur smo bili priča v noči na četrtek, nekakšna povprečna številka. Strelni dogodki so se sicer zvrstili v dveh obdobjih. V večernih urah je nevihta prišla iz Avstrije prek Kamnika nad osrednjo Slovenijo in s tem v Ljubljano, v jutranjih urah pa na severno stran Triglavskega narodnega parka, ko so nevihte nad Slovenijo prišle iz Avstrije in Italije.

Najhuje je bilo leta 2021

Letošnje poletje po njegovih besedah v ničemer ne izstopa, kar se tiče števila strel. Prejšnji teden je številka sicer presegla skupno število strel iz leta 2021, ki pa je bilo izrazito sušno in brez velikega števila neviht z bliskanjem in grmenjem. V primerjavi z lanskim letom, ki je bilo znotraj dolgoletnega povprečja, je številka precej podobna, je še dodal Milev.

Ob četrtkovem prehodu neviht je sicer največ težav povzročal silovit veter, ki je ruval drevesa ter lomil vejevje. Po podatkih Agencije RS za okolje so najmočnejši sunek vetra izmerili na hidrološki postaji Brinje v Ljubljani, in sicer 80 kilometrov na uro.

Zaradi tega so imela ponoči in zjutraj nekaj dela nekatera elektrodistribucijska podjetja. Kot so za STA povedali v Elektru Ljubljana, je v neurju na več delih njihovega omrežja prišlo do prekinitve preskrbe z električno energijo.

Brez elektrike

Daljše prekinitve so zabeležili na skupno 250 transformatorskih postajah, brez električne energije pa je bilo okoli 8200 uporabnikov, in sicer na območjih okolice Ljubljane, Novega mesta in Trbovelj. Zjutraj je bilo zaradi tega izklopljenih še 17 postaj, brez električne energije pa nekaj manj kot 250 uporabnikov, ki jih z odpravljanjem okvar prav tako že priključujejo v omrežje.

V Elektru Celje so imeli največ težav na območju Koroške in Zgornje Savinjske doline, še posebno v občini Podvelka, kjer je prišlo do izpada električne energije skupno okoli 1300 odjemalcem. Kot zagotavljajo v omenjenem podjetju, so vse okvare na njihovem območju že odpravljene.