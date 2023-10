V nedeljo se bo zgodil zanimiv vremenski pojav, napoveduje vremenoslovec Šter

Če se bodo uresničile napovedi vremenoslovca Blaža Štera, nas bo nova zanimiva meteorološka situacija doletela že to nedeljo.

»V nedeljo bo zanimiva meteorološka situacija z backdoor hladno fronto. Pred tem bo ponekod zapihal zelo topel fen, ki lahko prinese rekordno temperaturo. V Ljubljani oktobra še nikoli nismo izmerili več kot 27 °C. Popoldne in zvečer bo ohladitev z vetrom, ki bo kratkotrajna,« je zapisal Šter.

Na spletni strani agencije za okolje so v napovedi še zapisali, da bo v nedeljo po nižinah sprva nekaj megle. »Čez dan bo sončno in zelo toplo, v notranjosti bo pihal veter zahodnih smeri. Popoldne se bo oblačnost od severovzhoda povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer burja. V noči na ponedeljek bodo predvsem v severni Sloveniji prehodno možne manjše krajevne padavine. V ponedeljek bo povečini sončno in nekoliko hladnejše.«

V soboto bo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 26 °C.