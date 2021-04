V Mariboru spet protestniki, med njimi tudi Viole

Na policiji so napovedali, da bodo poteke shodov tudi ustrezno dokumentirali in snemali, na podlagi zavarovanih videoposnetkov pa bodo identificirali kršitelje in jim zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem zakona o nalezljivih boleznih posredovali plačilne naloge. Prav tako bodo izvedli vse postopke, da se proti organizatorjem shodov ustrezno ukrepa.

V Mariboru je popoldne znova potekal protest proti epidemiološkim ukrepom, poroča 24ur. Na Trgu svobode so se zbrali protestniki, policija pa jih je nekaj popisala in neuradno tudi oglobila. Prav tako so vse zbrane pozvali k upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, protestniki pa so jih izžvižgali.Preberite še:Na Trgu svobode se je po sobotnih protestih danes zbralo okrog 100 ljudi. Policija je popisala nekatere udeležence in ostale pozvala, naj se držijo navodil NIJZ. Zbrani, ki so s seboj prinesli tudi zastave, pa so dogodek pospremili z žvižganjem policistom ter vzkliki »Mi smo Maribor!«, navaja portal. Eden izmed glasnejših govornikov na mariborskem protestu je bil ustanovitelj mariborskih ViolZ Generalne policijske uprave so že tekom dneva spričo pozivov k nedovoljenemu protestu vse pozvali k odgovornemu ravnanju. »Policija razume in spoštuje ustavno varovano pravico do izražanja svojega mnenja. Razumeti pa je treba, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom ponovno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi pa je, razen danes, omejeno na meje regije. Udeležba na shodu ne spada med izjeme za prehajanje teh meja. Poleg tega je na javnem kraju treba obvezno uporabljati ustrezno masko,« so zapisali.