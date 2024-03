V Logatcu cveti dobičkonosen, a ilegalen posel: »Vozila imajo zatemnjena stekla«

Prebivalci Logatca poročajo o tihotapljenju nezakonitih prebežnikov, kar se menda redno dogaja. Po poročanju N1 je namreč Logatec ena glavnih točk, na katerih se odvija ta ilegalni posel, s čimer tihotapci mastno služijo. V Logatcu je tudi izpostava azilnega doma, kjer prosilci za mednarodno zaščito v povprečju ostanejo 15 dni, vlagatelji namere pa zgolj dva dneva.

»Vozila imajo tuje registrske tablice in zatemnjena stekla, zato vemo, za kaj gre. Opažamo jih tako zvečer kot sredi belega dne,« je za N1 dejal domačin.

»V roku petih minut pridrvi avto, jo naloži in odpelje. Veste, Logatec je samo prehodna točka. 100 jih pride, 100 jih naslednji dan gre,« pravijo domačini in dodajajo, da največ domnevnih tihotapcev opazijo ob nedeljah ali praznikih.

Tihotapci so po besedah policije različnih narodnosti; Ukrajinci, Romuni, Turki, Belorusi, Moldavci, Uzbekistanci, Latvijci, Litovci, Gruzijci, Sirci … V članicah Evropske unije imajo urejen status, nezakonite prebežnike pa vozijo proti Italiji in v zadnjem času tudi proti Avstriji, še piše N1.

Koliko zaslužijo?

Policija podrobnosti zaslužkov tihotapcev ne želi pojasnjevati, a je zgovoren podatek s februarja lani, ko je policija v mednarodni akciji aretirala 13 državljanov Slovenije, Srbije in Bosne in Hercegovine. Osumljeni naj bi pretihotapili vsaj 212 tujcev in s tem zaslužili več kot 3,1 milijona evrov. Migranti so za pot iz Srbije v Avstrijo plačali okoli 5000 evrov na osebo, za potovanje iz države izvora do Evropske unije pa od 15.000 do 20.000 evrov. Preiskovalci so ocenili, da so tihotapci z enim prevozom iz Srbije v Avstrijo zaslužili najmanj 100.000 evrov, je takrat poročala STA.