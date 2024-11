V Ljubljani so se stepli migranti, kmalu zatem se je pojavilo truplo

Podpredsednik stranke SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs je na spletu zapisal, da je bilo po pretepu med migranti v Ljubljanici najdeno truplo. Navedbo smo preverili pri Policijski upravi Ljubljana.

»Po pretepu med migranti, mrtvec najden v Ljubljanici. Naš oktroirani direktor Policije Jusić in minister Poklukar, hitita z obrazložitvami, kako je z njegovim imenovanjem vse v najlepšem redu, Žaberl pa, da policisti zlorabljajo pooblastila. Kaos #SVOBODA je na našem pragu.«​

»V okviru varstva osebnih podatkov lahko potrdimo, da smo bili, 19. 11. 2024, ob 23.50, obveščeni, da je bila v reki Ljubljanici ob Cankarjevem nabrežju opažena oseba, ki se utaplja in je potonila v globino,« je sporočil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic.

»Nemudoma je bila sprožena reševalna in iskalna akcija, v kateri so poleg policistov sodelovale tudi druge službe za reševanje, opravljen je bil tudi pregled z dronom. Oseba preko noči ni bila najdena. Ob ponovnem pregledu je bilo naslednji dan v reki najdeno truplo osebe, državljana Maroka,« pojasnjuje.

Padel naj bi v reko

Vse kaže na to, da »smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja, ampak kaže na nesrečo oziroma padec osebe v reko«. Preiskavo še nadaljujejo, navedbe, da bi bil nesrečnež pred tem prisoten na kraju kršitve javnega reda in miru, ki so jo ob 23.12 obravnavali policisti na Šubičevi ulici v Ljubljani, pa niso potrjene.

»Glede slednje kršitve javnega reda in miru lahko pojasnimo, da sta policista ob patruljiranju zaznala prerivanje in pretepanje šestih oseb, ki so se ob pozivu policistov, naj s kršitvijo prenehajo, razbežale,« je Tomaževic sporočil o incidentu, ki ga navaja Hojs v svoji objavi.

Policistoma je uspelo zadržati enega izmed kršiteljev, državljana Alžirije, zoper katerega vodijo postopek o prekršku. Zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in ugotavljanje identitete oseb še poteka, je še sporočil tiskovni predstavnik.