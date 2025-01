V Ljubljani se ukinja eno večjih parkirišč, kaj to pomeni za prebivalce in obiskovalce

V Ljubljani bodo 31. januarja ukinili parkirišče pred Križankami, kjer bo stala nova Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK II). Na območju že potekajo arheološke raziskave, zaradi česar se površina parkirišča vsak dan manjša.

Župan Zoran Janković je ob tem pozval vse prebivalce med Slovensko cesto, Bleiweisovo cesto, Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico, naj se prijavijo za parkiranje v garažni hiši Ilirija. Za abonente bo namenjena približno polovica od 360 parkirišč, ostala pa bodo na voljo za dnevni najem in obiskovalce Športnega centra Ilirija.

Okoliški prebivalci se prijavijo na Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), upoštevali pa bodo vrstni red prijav. Cena najema za fizične osebe bo po županovih besedah znašala 70 evrov na mesec, za podjetja pa 220 evrov. Odprtje Ilirije bo 30. januarja, Janković pa načrtuje, da bo sistem parkiranja lahko zaživel 1. marca.

Vse so popolnoma zasedene

Janković je spet napovedal tudi spremenjen prometni režim na tem območju, ki naj bi prinesel več prostora za kolesarje in pešce. Nov režim naj bi vzpostavili do poletja. Župan je pojasnil še, da so vse občinske garažne hiše v centru mesta, torej Kongresni trg, Kozolec in Rog, popolnoma zasedene in da je za mesečni najem tam čakalna vrsta.

Pristojni so med drugim povedali še, da bo od 15. januarja do predvidoma 15. marca Linhartova cesta za ves promet zaprta na odseku od Stolpniške ulice do uvoza k Lekarni Soča. Dostop do Stolpniške ulice bo za tamkajšnja podjetja mogoč s Topniške ulice, saj bo od Matjaževe ulice do križišča s Stolpniško ulico veljala delna zapora.

Obenem bo zaradi obnove komunalne infrastrukture, ki spremlja okrepljeno stanovanjsko gradnjo na območju, od 9. januarja do predvidoma 30. junija za ves promet zaprta Flajšmanova ulica med križiščema s Šmartinsko cesto in Kavčičevo ulico. Obvoz bo speljan prek Središke ulice.