V Ljubljani postavili nove parkomate. Razkrivamo, vse lokacije

Na ljubljanskih ulicah in cestah znotraj ljubljanske obvoznice, kjer je bilo parkiranje do zdaj brezplačno, so postavili nove parkomate. Bojan Babič, v. d. direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, je na novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana razkril vse nove lokacije in kdaj jih bodo zagnali.

Parkomati so po novem v Rožni dolini: na Abramovi ulici, Tolminski ulici, Sattnerjevi ulici, Nanoški ulici, Cesti Dolomitskega odreda ter Poklukarjevi ulici. Za Bežigradom: na Kočenski ulici, Grintovški, Hubadovi, Puhovi in Kolarjevi ulici ter Vojkovi cesti. Za Bežigradom B2: na Ipavčevi ulici in ulici Luize Pesjakove. Na Poljanah: na cesti Hradeckega. V Šiški: na Verovškovi, Aljaževi, Kettejevi ulici in ulici Podlimbarskega, na Goriški, Alešovčevi, Černetovi, Hotimirovi ulici, na Kebetovi in na ulici Zofke Kvedrove. V Zgornji Šiški: na Koseški cesti (pri tržnici Koseze), ulici bratov Učakar, Bregarjevi ulici, Javorškovi in Scopolijevi ulici. V Jaršah: na Jarški in Rožičevi ulici, Torkarjevi, Jelinčičevi, Flajšmanovi in Cilenškovi ulici. Na Viču: na Zeleni poti, Koseskega ulici, Zbašnikovi ulici, Redelonghijevi ulici, pa na Splitski, Šibeniški in Velebitski ulici.

Brezplačno le še dober mesec

Parkomati bodo aktivni od 1. avgusta dalje, delovni čas v coni 3 od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Cena parkiranja na uro bo 50 centov. Tudi v coni 2 bo delovni čas med 7. in 19. uro, za uro parkiranja pa bo treba odšteti 80 centov.

Stanovalcem teh območju bo omogočen nakup dovolilnice za območje. Letna dovolilnica za prvo in drugo cono stane 100 evrov na leto. V prvi coni lahko stanovalci pridobijo le eno dovolilnico na stanovanje, v drugi coni pa dve, pri čemer je treba poudariti, da druga dovolilnica stane 200 evrov. V tretji coni stane letna dovolilnica 60 evrov, prebivalci pa lahko kupijo še dodatni dve: druga stane 120 evrov, tretja pa 180 evrov.