V lekarnah še na voljo brezplačni testi za covid-19: ministrstvo razmišlja o spremembah?

Od novembra 2021, z vmesno prekinitvijo poleti 2022, je mogoče teste za samotestiranje za covid-19 v lekarnah prevzeti brezplačno, saj stroške krije proračun. V času najhujše epidemije je bilo samotestiranje obvezno za vse učence, dijake in študente, a se je odlok o prevzemu brezplačnih testov v lekarnah obdržal vse do danes. Še več, ukrep velja celo do konca letošnjega šolskega leta, torej do 24. junija, čeprav virus sars-cov-2 ne omejuje več javnega življenja.

Učenci, dijaki in študentje so upravičeni do desetih brezplačnih testov za samotestiranje na mesec.

V Lekarni Ljubljana pravijo, da je zanimanje za brezplačne teste HAG »sicer še prisotno, vendar je zaradi trenutne prostovoljne narave testiranja občutno manjše v primerjavi z obdobjem, ko je bilo testiranje za učence osnovnih šol, dijake in študente obvezno«.

Na ministrstvu za zdravje ne razmišljajo o ukinitvi ukrepa, ki velja do 24. 6., so nam potrdili.

Kakšno je povpraševanje?

Z zdravstvenega ministrstva so nam poslali podatke, iz katerih je razvidno, da so v avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru lani zaznali precejšnje zanimanje za prevzem testov. Najmanj avgusta, ko so iz proračuna krili 237.480 testov, in največ septembra, ko je bila ta številka 1,174.400 testov, kar pomeni, da jih je prevzelo skupaj okoli 117.440 upravičencev, če računamo, da je posameznik upravičen do desetih testov. Oktobra so v lekarnah posamezniki prevzeli 777.375 brezplačnih testov, novembra in decembra po okoli 700.000 testov na mesec.

Za primerjavo: v Sloveniji je okoli 270.000 učencev in dijakov, medtem ko je na visokošolske zavode vpisanih okoli 62.000 študentov, torej je do brezplačnih testov upravičenih okoli 330.000 otrok.

V Lekarni Ljubljana pravijo, da jim testi s prekoračenim rokom niti ne ostajajo oziroma jih ne zavržejo veliko, saj da »so zaloge primerne in jih prilagajamo trendom izdaje oziroma prodaje. Zaloge v lekarnah so torej skladne s povpraševanjem, teste pa nabavljajo pri veledrogerijah.«

Na zdravstveno ministrstvo smo naslovili še vprašanje, ali morda razmišljajo o spremembah pri priporočilih samoizolacije, a so nam odgovorili, naj se z vprašanji obrnemo na Nijz. Od tam so nam poslali pojasnilo: »Če pri vas potrdijo okužbo z virusom sars-cov-2, je pomembno, da ostanete v izolaciji. To pomeni, da ne smete zapuščati doma, omejiti morate stike z drugimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.«

V primeru znakov in simptomov okužbe s sars-cov-2 ostanite doma:

* če se začnete slabo počutiti, postanete nahodni ali hripavi, občutite bolečine v žrelu, vas boli glava, mišice ali sklepi, izgubite vonj in okus ali si izmerite povišano telesno temperaturo, ostanite doma in za nadaljnja navodila pokličite izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika

* če imate možnost, se ob pojavu simptomov čim prej testirajte

* v primeru potrjene okužbe z virusom sars-cov-2 je pomembno, da ostanete doma, omejite stike z drugimi osebami in dosledno upoštevate priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.