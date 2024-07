V Kopru bo zbran najboljši evropski med

V vodstvu Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze – obe vodi Boštjan Noč – so se odločili, da bodo še letos pripravili evropsko ocenjevanje medu, kar je edinstvena priložnost tudi za slovenske čebelarje, ki se bodo zagotovo s ponosom postavili ob bok tistim, ki prihajajo iz držav, združenih v Evropski čebelarski zvezi. Ocenjevanje različnih vrst medu bo potekalo v Kopru.

7 let obalnega čebelarskega društva

Boštjan Noč je v zvezi s tem povedal, da je za evropskega potrošnika najbolj priporočljivo uživanje lokalnega medu, torej medu iz svoje države ali vsaj s poreklom Evropa: »Evropskemu potrošniku želimo pokazati in dokazati, da imamo v Evropi res kakovosten in predvsem sorten med. Zato bomo na tem tekmovanju razglasili evropske prvake za leto 2024. Čebelarje pozivam, naj se udeležijo tekmovanja, saj je to tudi eden od načinov, da promoviramo svoj kakovostni med.«

Potrošnikom želimo pokazati in dokazati, da imamo v Evropi res kakovosten med.

Urbani čebelnjak

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan

Ocenjevanje medu evropskega porekla bodo izvedli z ocenjevalno komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov na področju senzoričnega ocenjevanja medu z mednarodnimi izkušnjami.

Sicer pa je tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan nadvse naklonjen čebelarjenju: »Zavedamo se pomena čebelarstva in ohranjanja čebel za naš ekosistem in blaginjo ter kakovost življenja v lokalni skupnosti, zato smo v zadnjih letih v lokalno okolje intenzivno vključevali pobude, ki podpirajo in spodbujajo čebelarstvo v našem mestu. Po Kopru smo posadili medovite rastline in s tem ustvarili ugodno okolje za čebele ter druge opraševalce, poleg tega smo postavili urbani učni čebelnjak. Tako tudi z lastnim zgledom ozaveščamo javnost o pomenu čebel, zato verjamem, da bo 1. evropsko ocenjevanje medu v Kopru deležno velike pozornosti naših občank in občanov, ki spoštujejo predanost čebelarjev, ki tako pozorno in požrtvovalno skrbijo za ohranjanje naše dragocene naravne dediščine.«

Slavnostna prireditev bo 7. decembra potekala v dvorani sv. Frančiška v Kopru.

Prireditev bo decembra

Marljive delavke so slovenski ponos.

Predsednik Obalnega čebelarskega društva Koperje dodal, da bo njihovo društvo v naslednjem letu praznovalo 70. obletnico ustanovitve, sicer pa že tradicionalno izvajajo slovenska in mednarodna ocenjevanja medu: »S čimer smo bistveno pripomogli k dvigu kakovosti pridelave in pakiranja medu. Ker želimo to še nadgraditi, bomo v tem letu v sodelovanju s ČZS, ki po ugledu, strokovnosti in organiziranosti spada v sam svetovni vrh, izvedli 1. evropsko ocenjevanje medu.«

Slavnostna prireditev bo s podelitvijo priznanj pa tudi z bogatim izobraževalnim in kulturnim programom v družbi visokih gostov potekala 7. decembra 2024 v dvorani sv. Frančiška v Kopru.