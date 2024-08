V Gornji Radgoni več zastav kot v Bruslju, Urška Klakočar Zupančič je imela posebno čast

Gornja Radgona, mesto penine in sejmov na reki Muri, je v teh dneh prestolnica kmetijstva, gozdarstva in živilstva, ne le Srednje Evrope in Balkana, temveč tudi širšega evropskega in svetovnega prostora. Kako tudi ne, ko pa se je v mestecu z nekaj več kot 3000 prebivalci na 62. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra zbralo 1720 razstavljavcev iz kar 35 držav, da o tisočih obiskovalcih od blizu in daleč niti ne govorimo.

Za uspešno kmetovanje so gotovo med najpomembnejšimi dobri traktorji. FOTO: Jure Zauneker

Na razstavnih površinah Pomurskega sejma so pridelki in izdelki od skoraj vsepovsod, vse od Indije in Tajske do Senegala, od Ukrajine do Južne in Severne Amerike, od Skandinavije do Sredozemlja. Agra poteka od minule sobote, 24. avgusta, do četrtka, 29. avgusta, na njej pa plapola več zastav kot na sedežu EU oziroma v Bruslju, Strasbourgu in Luksemburgu. Na več kot 70.000 kvadratnih metrih razstavnih površin je mogoče videti vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo.

Letošnja država partnerica sejma je Bolgarija. Eno od težišč Agre je prehranska varnost. Veliko se bo govorilo tudi o prihodnosti podeželja.

Trajnostnost naše prihodnosti

Že v govorih na odprtju v soboto je bilo v ospredju dejstvo, da je kmetijstvo temelj naše družbe, saj ne zagotavlja le hrane, temveč tudi stabilnost in trajnostnost naše prihodnosti. V času podnebnih sprememb, pomanjkanja virov in naraščajoče svetovne populacije je ključno, da cenimo in podpiramo inovacije v kmetijstvu, ki omogočajo bolj trajnostne prakse, zaščito okolja ter varnost hrane za vse. Kmetijstvo ni le industrija, temveč vir življenja, ki povezuje ljudi z zemljo in zagotavlja preživetje prihodnjih generacij, je ocenila radgonska poslanka DZ Vera Granfol.

Na ogled je čebelam posvečeni paviljon Čebelji svet. FOTO: Jure Zauneker

Posebno pozornost so pritegnile razstavljene domače živali. FOTO: Jure Zauneker

Agro je letos odprla predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. »Da bomo kot skupnost in posamezniki lahko kakovostno živeli, moramo spremeniti način razmišljanja in se prilagoditi novim razmeram,« je dejala. »Svoje navade bomo morali spremeniti potrošniki, prilagoditi se bosta morala industrija in kmetijstvo, svoje pa bodo morali prispevati tudi kapitalski trgi, ki bodo morali hlastanje za dnevnimi dobički nadomestiti z dolgoročnejšim načrtovanjem finančnih prihodkov,« je dodala.

Na voljo je tudi pestra kulinarična ponudba.

Agro je letos odprla Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Jure Zauneker

Prisotne visoke goste, med njimi kmetijske ministre, predstavnike in predstavnice veleposlaništev in delegacij iz 15 držav so nagovorili še predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Mateja Čalušić, županja občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš, predsednik KGZ Slovenije Roman Žveglič, predsednik ZZS Borut Florjančič, direktorica ZKŽP GZS Tatjana Zagorc in minister za kmetijstvo in prehrano Republike Bolgarije, dr. Georgij Tahov – letošnja država partnerica Agre je namreč Bolgarija.

Na sejmu bodo med drugim organizirani ekološka svetovalnica ter strokovni posveti o digitalizaciji v gozdarstvu. Zvrstile se bodo strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, reje drobnice ter avtohtonih pasem domačih živali. Maneža bo vsak dan prizorišče atraktivnih revij. Vabijo tudi razstave malih živali, rib v ribniku in vrtec malih živali za najmlajše.

Zaigrali so apaški godbeniki. FOTO: Jure Zauneker

Potekali bodo tudi državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, kronanje medene kraljice Slovenije, prikaz vodenja teličkov s strani najmlajših rejcev, srečanje starodobnih traktorjev steyr, tekma vinske reprezentance Slovenije, tekmovanje John Deere v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante in številna družabna srečanja. Obiskovalci bodo lahko uživali v vodenih pokušnjah vin z jubilejnega, 50. ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2024 s Sanjo Ferjančič, vinsko kraljico Slovenije 2024. Ves čas bo na voljo pestra in slastna kulinarična ponudba.