V ferate le z obvezno opremo

Železje v skalnih in gorskih stenah Avstrije in Italije že dolgo vabi zagrizene gornike in adrenalinske navdušence, ki se jim kolca po odmiku od običajne gorske izkušnje. Tam je plezanje po zavarovanih planinskih poteh in športnih feratah že pomemben del turistične ponudbe. A čeprav je to pri nas še dokaj v povojih, tudi pri nas feratarstvo doživlja razcvet. Naši prvi pravi ferati, Gonžarjevi peči nad Vinsko Goro, ki je začela vabiti leta 2011, se jih je precej enakomerno po državi pridružilo že kakšnih 15, urejamo pa vselej nove in nove, najnovejša se je odprla pred le kakšnim tednom in se nad Jesenicami pne skozi sotesko Dobršnik.

Na tečaju varnega gibanja v feratah ali/in visokogorju se je pametno naučiti pravilno uporabljati opremo. FOTO: Oneblink-cj/Getty Images

Toda več je ferat in bolj so priljubljene, več ljudi se podaja med njihove skale. Tudi nevešči in, na kar vse pogosteje opozarjajo gorski reševalci, tudi povsem neprimerno opremljeni. Ne le da marsikdo pozabi na osnovno feratarsko opremo, ki jo sestavljajo čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet, najbolj nepremišljeni se niti obujejo ne primerno, kar je na začetku meseca dokazala družina tujih turistov, ki so jih, obute le v sandale, iz ferate Hvadnik v Gozdu Martuljku reševali naši reševalci.

60 evrov boste odšteli za enodnevni tečaj o varnosti v ferati.

Idealno bi bilo, da bi se vsakdo prvih korakov in prijemov v feratah, ki lovijo ravnotežje med klasičnim pohodništvom in alpinizmom, učil na eno- ali dvodnevnem tečaju. Če ga nismo opravili, raje izberimo ferato lažje zahtevnosti in nikakor ne brez prave opreme. Začenši s planinskimi čevlji, obvezno s čelado, ki varuje pred padajočim kamenjem, nadeti si moramo tudi plezalni pas, v katerega vpnemo samovarovalni komplet, ki nas bo pred padcem v globino obvaroval ob morebitnem zdrsu.

Nakup ali izposoja? Če se bomo v ferate odpravljali pogosteje, se splača vložiti v lasten samovarovalni komplet. Pobrskajmo za akcijskimi ponudbami in dobili ga bomo že za dobrega stotaka. V trgovini Iglu (znižanega) trenutno dobite že za 104,99 evra, v Hervisu pa se cene gibljejo okoli 150 evrov.

Osnovni varovalni trojček si lahko izposodite. FOTO: K5hu/Getty Images

Izposoja tega osnovnega trojčka je verjetno najcenejša v planinskih društvih. V planinskem društvu Ljubljanska matica si lahko celoten komplet za do pet dni izposodite že za 16 evrov, le samovarovalni komplet – tega najpogosteje nimamo – za desetaka, izposoja zgolj čelade ali plezalnega pasu (če drugo imate) pa vas stane po 4 evre. Podobna je izposojnina v Planinskem društvu Kranjski Gamsi, kjer boste osnovni trojček do vključno pet dni uporabljali za 16 evrov, le čelado ali pas za šest, evro več pa stane tedenski najem samovarovalnega pasu. Najem opreme ponujajo tudi razne specializirane športne trgovine in športna društva. V Bovcu si komplet za varno plezanje v feratah izposodite za 15 evrov v trgovini Outdoor Galaxy, v ljubljanski Annapurni vas enodnevni najem stane 12 evrov in za ves konec tedna osem evrov več. Enodnevna izposojnina v mojstranškem športnem društvu Kofler Sport vas bo stala 15 evrov.