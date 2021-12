V Andih ostali brez Igorja

»Za hribe me je navdušil stric Janez. Začeli smo s Šmarno goro. Tudi na Triglav sem šel mlad. Stric je bil pravi športnik. Bili so težki časi, a je bilo njegovo pravilo, da smo vsako nedeljo šli na izlet. Velikokrat kar s kolesi do Kamniške Bistrice in na Grintovec. Avtomobilov ni bilo,« nam uvodoma pove vitalni in zgovorni Franc Jeromen, po duši Ježičan, saj si je na tem koncu Ljubljane ustvaril dom. Osemdesetletniku ne manjka bogatih spominov. Sprva je bil član PD Matica, med študijem se je zapisal alpinizmu in postal član Akademskega alpinističnega odseka. »S plezarijo sem...