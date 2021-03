Uživajte, dokler lahko, prihaja preobrat

Napoved za prihodnje dni. FOTO: Arso

Po res lepih zadnjih tednih, ko nas je z izjemo prejšnjega petka, ko je snežilo tudi do nižin, razvajalo sonce, se bo vreme počasi skisalo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo že nastale posamezne kratkotrajne plohe. Burja na Primorskem bo sredi dneva ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še okrepil. Jutranje temperature bodo od –4 do 2, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj.V petek bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila pod nadmorsko višino 800 metrov, prehodno bo zapihal severovzhodni veter. Padavine bodo do jutraponehale.V soboto se bo prehodno razjasnilo, popoldne bo spet zapihal jugozahodni veter, toplejše bo. Po nižinah bo dnevna temperatura od 10 do 15 stopinj, znova bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo se bo pooblačilo, čez dan se bodo padavine razširile nad vso državo. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ponekod spustila pod 800 metrov nadmorske višine. Prihodnji teden bo prevladovalo suho vreme z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v severni Sloveniji bo pihal severnik. Razmeroma hladno bo.Takšno vreme nas predvidoma čaka v naslednjih dneh: