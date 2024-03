Ustvarjali so tudi najmlajši

Zveza kulturnih društev Lendava je pripravila 17. velikonočno razstavo Pirhi, vino in velikonočni izdelki, in sicer v prostorih nekdanje samopostrežbe na Trgu ljudske pravice. Predstavilo se je 37 razstavljavcev iz občin Lendava, Velika Polana, Črenšovci in Turnišče, Dobrovnik in iz sosednjih držav Madžarske in Hrvaške.

Na ogled so pirhi, izdelani v različnih tehnikah, iz naravnih in umetnih materialov, iz tekstila, ličja, krep papirja, lesa, gline; predstavljajo se zajčki, ptički, kokoške, košare, cekarji, rožice, venčki, voščilnice in še marsikaj. Obiskovalci občudujejo tudi vezenine z velikonočnimi in cvetličnimi motivi ter kvačkane ptičke članic krožkov ročnih del iz devetih društev.

Kotiček sta zapolnila še vrtec Lendava in Društvo zbirateljev Pomurja, ki je letos navdušilo z zbirko lesenih in kamnitih baročnih kipcev Marije. Vinogradniki iz Lendave in Čentibe so pripravili razstavni kotiček z vini iz prekmurskega vinorodnega okoliša in nekaj pripomočki, ob tem pa še degustacijo. Sodelovali so še mesnine Somi iz Gornjega Lakoša, mesnine Biro iz Dolge vasi in Eko selo Govinda.

Razstava ni bila samo mednarodna, ampak tudi medgeneracijska, saj so ustvarjali vsi, od najmlajših pa vse do upokojencev. Pri Zvezi kulturnih društev Lendava so prepričani, da tradicija izdelovanja velikonočnih pirhov in prazničnih izdelkov ne bo izumrla.