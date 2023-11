Ustavite nasilje v družini. Prijavite ga

Nasilje v družini je prepovedano in kaznivo dejanje, ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami in v družini, ki jih obeležujemo med 25. novembrom in 10. decembrom 2023, opozarjajo na policiji. Žrtve spodbujajo k prijavi nasilja, saj ga je le tako mogoče ustaviti ali ukrepati proti njegovemu povzročitelju.

Problematiki nasilja nad ženskami in v družini na policiji namenjajo posebno pozornost vse leto, v teh dneh, ko obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami in v družini, pa še intenzivneje spodbujajo žrtve k prijavi tega kaznivega dejanja.

»Le na takšen način je nasilje mogoče ustaviti, žrtvi nuditi vso ustrezno pomoč in podporo, proti povzročitelju pa ustrezno ukrepati v skladu z našimi pristojnostmi,« so zapisali na spletni strani.

Po navedbah policije ima vsak človek pravico, da živi v varnem okolju, kjer ne bo izpostavljen nasilnim dejanjem, vendar je za žrtve, še posebno tiste, ki so že več let v nasilnem okolju, izhod iz nasilnega odnosa izredno težek korak.

Zavzetost celotne skupnosti

Po navedbah policije ima vsak človek pravico, da živi v varnem okolju, kjer ne bo izpostavljen nasilnim dejanjem, vendar je za žrtve, še posebno tiste, ki so že več let v nasilnem okolju, izhod iz nasilnega odnosa izredno težek korak.

»Pogosto je žrtve strah, počutijo se osramočene, razočarane, jezne, bojijo se povzročiteljevega maščevanja. Včasih same ne zmorejo tega koraka. V takih primerih policisti pozivamo vse, ki ste seznanjeni s primeri nasilja v družini, da v imenu žrtve podate prijavo in ji tako pomagate pri izhodu iz težke situacije,« so pozvali na policiji.

Opozarjajo tudi, da premagovanje in obravnava vsakršne oblike nasilja zahteva vztrajnost, potrpežljivost, čas in nenehno prizadevanje za varno okolje za vse ljudi. Nujna pa je tudi zavzetost celotne skupnosti.

Boj proti nasilju v družini namreč ni samo stvar policije in ostalih institucij, temveč boj vseh nas, to pa zahteva sodelovanje, podporo in angažiranost celotne skupnosti.

»To lahko dosežemo z glasnim obsojanjem vsakršnih oblik nasilja, z nudenjem varnega in spodbudnega okolja za vse žrtve, z omogočanjem psihosocialne pomoči za žrtve, pomočjo pri odhodu iz nasilnega odnosa, predvsem pa z učenjem že najmlajših generacij o nesprejemljivosti nasilja,« so med drugim opozorili na policiji.