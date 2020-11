Usklajena akcija Janševih ministrov, odzvala sta se na govorice

V razmiku minute sta se ministra za zdravjein gospodarstvona twitterju odzvala na govorice, da naj bi prav med njima prišlo do največjih nesoglasij ob uvedbi strožjih ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa.Vlada je v četrtek namreč vsaj delno ugodila zahtevi Gantarja, da se ukrepi še zaostrijo, saj se stanje v bolnišnicah ne izboljšuje dovolj hitro, pritisk na zdravstveni sistem je kljub nekaterim pozitivnim znakom, da se širjenje okužb vsaj nekoliko umirja, še vedno ogromen. Gantar je zato v začetku tedna javno zahteval ustavitev javnega življenja v državi za dva tedna. Ker bi oziroma bo to najbolj prizadelo gospodarstvo, je bilo slišati, da je ponovni uvedbi t. i. lockdowna, kakršnega smo imeli že spomladi, nasprotoval Počivalšek.Preberite tudi:Dan za tem, ko je vlada javnosti predstavila predlagane ukrepe iz šestega protikoronskega paketa zakonov in ukrepov za lajšanje posledic, ki jih ima epidemija na gospodarstvo in prebivalstvo, so bili sprejeti strožji ukrepi, danes pa sta ministra, sicer tudi podpredsednika vlade, na twitterju izvedla usklajeno akcijo zanikanja govoric o domnevnih trenjih med njima. Skoraj istočasno sta objavila čivk s povsem identično vsebino: »Govorice o domnevnih trenjih okoli strožjih ukrepov med mano in XY (Gantar je omenil Počivalška in obratno) ne držijo, sodelujeva korektno. Vsak zagovarja svoj vidik za ukrepanje ob tej zdravstveni in ekonomski krizi, iščemo konsenz, vlada pa odloči glede na situacijo. Samo skupaj lahko ustavimo epidemijo.«