Šola od doma še en teden in ne 14 dni?

Kaj je še odločila vlada:

Javni potniški promet bo ustavljen. FOTO: Leon Vidic/Delo

državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi (točka 14),

osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov (točka 15).

V trgovinah bo lahko le toliko kupcev, da bo na vsakega prišlo 30 kvadratnih metrov površine. FOTO: Leon Vidic/delo

prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,

lekarne,

prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

tržnice,

kmetijske prodajalne,

bencinske servise,

banke in zavarovalniške storitve,

pošto,

dostavne službe,

servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),

dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,

trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,

osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah,

druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Vlada se je v četrtek odločila, da nekoliko zaostri že sprejete ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako se zapirajo nekatere trgovine, ustavlja se javni potniški promet, na javnih površinah se lahko zbirajo le člani iste družine oz. gospodinjstva … Vsi ti ukrepi bodo veljali (najmanj) 14 dni. Za dva tedna nja bi se podaljšalo tudi šolanje na daljavo in omejitev vrtcih le na nujno varsto, a v sporočilu vkade za javnost piše drugače.Preberite tudi:V sporočilu za javnost po seji vlade piše, da se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19 in odločila, da se:podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih inpodaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.Preberite tudi:Za pojasnilo, zakaj so javnost obvestili, da bo šolanje na daljavo potekalo še 14 dni, v sklepu vlade pa piše, da se ta ukrep podaljša za en teden, smo se obrnili na vlado.S spremembo se doda izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Na rdečem seznamu so med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije Ida-Viru.Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe napoti vob prehodu mejeza prisotnost sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant (točka 1), sepo prehodu meje.Spremeni se izjema v točki 10, in sicer bo po novem ta veljala, časovna omejitev pa se(prej 48 ur).Izjema v točki 16, ki bo po novem točka 14, velja za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi članiin se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.V odloku seza vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno za prihod iz države ali administrativne enote na rdečem seznamu. Izjeme brez omejitev in napotitve v karanteno tako ne bodo več veljale za:Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa. Testiranje se sme opraviti šelev karanteno na domu.(začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 uri)Z odlokom se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi obvladovanja epidemije.Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.