Urška Klakočar Zupančič čustvena v Afriki, omenila je tudi otroka

Na povabilo predsednice parlamenta Ugande Anite Annet Among in predsednice poslanske zbornice Ruande Donatille Mukabalisa je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič z delegacijo na uradnem obisku v Ugandi in Ruandi. O njenem obisku je pisalo nekaj ugandskih medijev. Novinar portala newvison.co.ug je s Klakočar Zupančičevo preživel dan.

»Čustvena« predsednica slovenskega državnega zbora, piše ugandski portal, je z ugandskim ministrom za turizem Bahindukom Mugarrom Martinom obiskala ugandski izobraževalni center za ohranjanje divjih živali (UWEC), kjer je posvojila osirotelo šimpanzinjo. Poimenovala jo je Urska, kar v prevodu pomeni energična, in se zavezala, da se bo zavzemala za blaginjo živali.

Obisk tega živalskega centra je po pisanju medija trajal več kot šest ur. Ob tem je dejala, da so se ji uresničile sanje. Hranila je žirafe, šimpanze in božala osle, kamele, nato pa je imela večerjo na obali.

Urška Klakočar Zupančič posvojila šimpanzinjo Urska izobraževalni center za ohranjanje divjih živali Uganda FOTO: Twitter/uwec

V Ugando se bo vrnila še letos z otrokoma in nekaj poslanci

»Veste, bogastvo se ne meri v tem, kako velika je država ali koliko denarja ima. Meri se v toplini ljudskih src in tukaj se počutim sprejeto,« je dejala za Newvision in dodala, da se bo zagotovo vrnila v Ugando z družino in nekaterimi slovenskimi poslanci še novembra letos. »Vrnila se bom nazaj z mojima otrokoma, da bi vse to doživela to in upam, da bosta lahko gradila odnos do vsega, kar obstaja na tem planetu,« je dejala.

Menda je živalskemu centru donirala 300 evrov za blaginjo živali in obljubila, da bo mesečno nakazovala nekaj denarja, piše ugandski mediji.

Krepitev odnosov med Slovenijo in Ugando

Pred obiskom živalskega vrta se je Klakočar Zupančičeva srečala s predsednico ugandskega parlamenta Among, s katero sta se pogovarjali o krepitvi odnosov in trgovini. »Menim, da moramo odpreti vrata ne le v Evropi, temveč tudi ostali kontinentom, še posebej Afriki, ki je kontinent prihodnosti,« je dejala.

Želi si, da bi Slovenija začela trgovati z Ugando, to državo pa je opisala kot proizvajalko najboljše kave na svetu. Z ministrom Mugarrom sta Izpostavila tudi morebitno sodelovanje med slovenskim in ugandskim zoo-jem, Klakočar Zupančičeva pa je poudarila tudi, da je Slovenija visoko tehnološka država, ki bi lahko svojo tehnologijo delila v Ugandi.

Minister je zaključil, da je Slovenka postala ambasadorska UWEC in ambasadorska za ohranjanje divjine.

Predsednico državnega zbora je na mednarodnem obisku v Afriki spremljala poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, sicer nekdanja novinarka na RTV Slovenija.