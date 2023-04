Urška Klakočar Zupančič v Ugandi krepi odnose, Šetinc Paškova jo spremlja v strganih kavbojkah

Poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, sicer nekdanja novinarka na RTV Slovenija, na mednarodnem obisku v Afriki spremlja predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Predsednica ta teden od ponedeljka do petka krepi odnose z Afriko v Ugandi in Ruandi. Od začetka mandata je obiskala že Uzbekistan, Maroko in Japonsko, zaradi nespretnega pojasnjevanja razlogov za uporabo vladnega falcona pa je odmeval njen novoletni obisk Dunaja. Več o tem preberite na Delu.

Danes je slovenska delegacija med drugim obiskala največji živalski vrt v Ugandi, kjer sta omenjeni posadili drevo, predsednica pa je živalskemu vrtu donirala določeno vsoto in poimenovala eno izmed njihovih opic. Na twitterju objavljena fotografija sajenja drevesa razkriva, da je poslanka Mojca Šetinc Pašek za protokolarni obisk oblekla kavbojke z veliko luknjo na kolenu. Kot je razvidno z drugih fotografij, luknje ni videti, če poslanka stoji, saj jo skriva dolga tunika. Tudi predsednica je oblečena precej sproščeno.

Dan pred tem sta se udeležili sprejema pri ugandski predsednici državnega zbora Aniti Among. Tam sta bili obe zgoraj omenjeni v dolgih oblekah.