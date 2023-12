Uporabljate aplikacijo easypark? Preverite, ali so hekerji dobili vaše podatke!

»10. decembra 2023 smo odkrili, da smo bili žrtev kibernetskega napada. Posledica napada je bil vdor v neobčutljive podatke o strankah,« so sporočili iz podjetja Easypark in zapisali, da so sprejeli ukrepe za njihovo zaščito, in sicer: »hitre ukrepe za zaustavitev kibernetskega napada, poskrbeli smo, da so naše storitve še naprej delovale kot običajno, o tem smo obvestili ustrezne organe ter si prizadevamo zagotoviti učinkovite ukrepe za varnost in zasebnost.«

Ne skrbite, sporočajo strankam

Kot je razbrati, je kibernetskim napadalcem uspelo dostopiti do podatkov nekaterih njihovih strank, ki jo jih ti posredovali omenjenemu podjetju (na primer ime, telefonska številka, fizični naslov in/ali e-poštni naslov). Vendar pomirjajo stranke, da nihče ne more z njihovimi delnimi podatki o debetni ali kreditni kartici, ki se pokažejo, ko plačujete parkirnino, plačevati.

»Za izvedbo plačil ni mogoče uporabiti nobene kombinacije teh ukradenih podatkov. Kot vedno morate biti pozorni na poskuse ribarjenja, ki so žal pogosti,« še dodajajo.