Uničena narava postala ptičji raj

Ni prav veliko pozitivnih zgodb, v katerih se degradirano tovarniško območje vrne naravi. To pa se je zgodilo, ko so pred leti evropski voditelji zaradi reforme sladkornega sektorja v Evropski uniji sklenili, da je treba Tovarno sladkorja Ormož zapreti. V procesu prestrukturiranja in zapiranja tovarne je večinski lastnik, nizozemska korporacija Royal Cosun, prisluhnil ideji, da bi celotno območje bazenov, kamor se je v času obratovanja stekala tovarniška voda, podarili Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps).

To se je zgodilo marca 2010, v društvu pa so takoj zavihali rokave in s pomočjo evropskih sredstev poskrbeli za nadaljnje ohranjanje naravnih habitatov ptic ter sedem let pozneje dosegli tudi razglasitev naravnega rezervata Ormoške lagune.

Opazovalnice so uredili iz odsluženih ladijskih zabojnikov.

Iz nekdanjega tovarniškega območja se je rodila pozitivna zgodba.

Te obsegajo dobrih 55 hektarjev veliko mokrišče, ki je v neposredni bližini rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. To je sčasoma postalo mokrišče, ki je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ptice, med njimi so tudi ogrožene vrste. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd, redek ostanek mehkolesne rečne loke pri nas.

Ob vodenem ogledu najprej padejo v oči, pravzaprav izstopajo, zarjaveli ladijski kontejnerji, ki na prvi pogled morda resda kazijo podobo neokrnjene narave, a Ana Vaupotič z Doppsa kaj hitro pojasni, da je to z namenom. »Tu gre za primer zelo dobrega sodelovanja med industrijo in naravovarstvom, ki je sicer izjemno redko. Da so kontejnerji od zunaj v stanju, v kakršnem pač so, je tudi zaradi želje, da ohranimo pridih nekdanjega industrijskega območja. Obenem gre za ponovno uporabo stvari, ki bi drugače šle na odpad, nam pa še dobro služijo.« A notranjost kontejnerja je povsem drugačna. Prenovljena, urejena, z raznimi informacijami in z okni za opazovanje ptic.

Nekoliko bolj sramežljivi prebivalci naravnega rezervata

Vodeni ogledi Za obiskovalce, ki bi naravni rezervat želeli bolje spoznati in izvedeti nekaj več, imajo na voljo različne oblike vodenih ogledov, ki so prilagojeni posameznim skupinam glede na starost, želje in zahtevnost. Oglede vodijo strokovni delavci in sodelavci upravljavca rezervata.

Teknejo jim vodne rastline

Prav v minulih tednih so tamkajšnje mokrišče za počitek in nabiranje novih moči izbrale mnoge ptice, ki so s severa letele na prezimovanje na jug Evrope oziroma naprej na črno celino. »Ormoške lagune so zanje pomembna selitvena postojanka, saj je naprej proti jugu Evrope takih območij le še zelo malo. Zato je tako zelo pomembno, da se takšna območja ohranijo,« pojasni Ana.

Ana Vaupotič pojasni, kako pomembno vlogo v ekosistemu imajo Ormoške lagune.

Obiskovalci tako lahko opazujejo različne vrste ptic vse leto, tako tiste, ki so stalno tam, kot občasne gostje. Zato je tudi obisk lagun primeren v vseh letnih časih, pravzaprav večkrat na leto. Saj zimskih pernatih gostov, razumljivo, v poletnih mesecih ne boste srečali.

Naravni rezervat pa ima že nekaj časa tudi nove (neavtohtone) stalne prebivalce – vodne bivole. Naselili so jih, da skrbijo, da se območje čezmerno ne zaraste. A po drugi strani morajo tudi skrbniki rezervata gledati, da se bivoli ne razmnožijo preveč. In zakaj ravno vodni bivoli, nas je zanimalo ob obisku. Ana pove, da je to govedo odporno proti vremenskim razmeram, ljubi močvirnate predele, rado gre v vodo in še posebno mu teknejo vodne rastline.

V delu parka so uredili tudi vrtičke, ki so pravzaprav nekakšen praktični nasvet, kako si lahko doma uredite vrt. Prav tako je prostor primeren za počitek in otroško igro. Brez dvoma vredno poučnega ali družinskega izleta.