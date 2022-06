Umrl legendarni novinar Miha Žibrat

V 69. letu starosti je umrl Miha Žibrat, dolgoletni športni novinar in urednik na TV Slovenija. Od leta 2000 do 2010 je vodil Društvo športnih novinarjev Slovenije, so objavili na RTV Slovenija. Še nedavno je sodeloval pri filmu Pot domov o nekdanjem košarkarju in trenerju Juretu Zdovcu.

Miha Žibrat je bil rojen leta 1953. Že kot študent je začel opravljati novinarsko delo v TV Dnevniku in nato dopisništvu TV Slovenija. Leta 1977 se je kot novinar komentator zaposlil v športnem uredništvu nacionalne televizije.

Na svoji poklicni poti je spremljal vse največje športne prireditve in kot komentator opravil približno dva tisoč neposrednih športnih prenosov. Osemkrat je komentiral na poletnih, sedemkrat pa na zimskih olimpijskih igrah, za kar je leta 2012 v Londonu prejel posebno priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja in Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS).

Pripravil tudi številne dokumentarne oddaje

Miha Žibrat. FOTO: Mediaspeed

Spremljal in komentiral je alpsko smučanje, košarko, veslanje, plavanje, tenis in druge športe. Bil je urednik športnih oddaj, pripravil je številne dokumentarne oddaje, med njimi oddaje Slovensko olimpijsko stoletje, za katere sta zdobila posebno priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije.

Leta 1996 je napisal knjigo Košarka od začetka do danes. Zadnja leta je bil do upokojitve tudi odgovorni urednik Športnega programa TV Slovenija. Sodeloval je tudi pri zasnovi Hrama športnih junakov.

Pred kratkim je končal sodelovanje pri filmu Pot domov, gre za portret Jureta Zdovca, ki je sredi vojne za Slovenijo v dresu Jugoslavije igral na evropskem prvenstvu. Premiera filma bo v torek v kinu Šiška in nato tudi na TV Slovenija.