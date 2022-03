Za begunce iz Ukrajine javni potniški promet odslej brezplačen

Javni potniški promet v Sloveniji je za ukrajinske begunce odslej brezplačen. Novico je na Twitterju potrdil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Slovenija s to potezo sledi številnim drugim evropskim državam, ki so se za ta korak odločile že pred dnevi.

»Prosimo vas, da osebam, ki se izkažejo z ukrajinskim potnim listom ali osebno izkaznico, omogočite brezplačen prevoz na ozemlju Republike Slovenije, na relaciji, na kateri se oseba želi peljati,« so zapisali v sporočilu, ki ga je ministrstvo poleg sklepa posredovalo izvajalcem javnega potniškega prometa.

Uredba velja za prevoze potnikov v avtobusnem in železniškem medkrajevnem prevozu. Sklep o uvedbi brezplačnih vozovnic za ukrajinske begunce še določa, da so izvajalci medkrajevnih linijskih prevozov potnikov upravičeni do nadomestila izpada dohodkov za izdajo brezplačnih vozovnic pod enakimi pogoji kot je zagotovljeno nadomestilo izpada prihodkov zaradi drugih ukrepov organa JPP. Sklep o brezplačnih prevozih ukrajinskih beguncev velja do preklica oz. največ šest mesecev od njegove izdaje.