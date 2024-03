Turki prebili drugo cev predora Karavanke

Delavci turške družbe Cengiz so po treh letih in pol dela danes prebili drugo cev avtocestnega predora Karavanke, je poročala Televizija Slovenija. Izkop je zaradi zahtevnih geoloških razmer trajal nekaj mesecev dlje od prvotnih načrtov.

Gradnja 3546 metrov dolgega slovenskega dela druge predorske cevi se je zaradi zapletov pri izbiri izvajalca začela avgusta 2020, precej pozneje kot na avstrijski strani, kjer so že septembra 2021 izkopali svoj 4402 metra dolg del predora do slovenske meje.

Sprva je bilo predvideno, da bodo pri gradnji slovenskega dela cev prebili lani jeseni, a so se dela zaradi zahtevne geološke sestave zamaknila. Kot so takrat pojasnili na Darsu, dinamiko del definirajo geološko-geomehanske razmere, ki so v celoti znane šele v času izvedbe izkopa.

Po preboju sledijo dokončanje vseh izkopnih del, dokončanje betonskih del, izvedba portalne stavbe pred vhodom v predor in montaža elektrostrojne opreme. Nova predorska cev naj bi bila po načrtih za promet odprta jeseni 2025.