Tudi popoldne peklensko na slovenskih cestah: zastoji na primorki in štajerki, gneča na meji

Že dopoldne je bilo pestro na slovenskih cestah, popoldne pa ni nič drugače. Na primorski avtocesti je promet močno povečan od Brezovice proti Postojni, občasno nastajajo zastoji. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški kolona dolga pol kilometra.

Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Celju zaradi delovne zapore kolona dolga dva kilometra, v smeri Ljubljane pred Šempetrom pa 2,5 kilometra.

Kolone na Karavankah in meji s Hrvaško

Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi varnosti. Pred predorom je proti Sloveniji kolona vozil dolga pet kilometrov, proti Avstriji pa tri. Vozniki, namenjeni proti Kranjski Gori, naj avtocesto zapustijo na priključku Jesenice vzhod, svetujejo v prometnoinformacijskem centru.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane in Gruškovje. Na Gruškovju se za vstop v državo čaka do dve uri, medtem ko morajo osebna vozila na teh mejnih prehodih za izstop iz države čakati do ene ure.