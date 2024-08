Trump jim je sicer zgorel, a zdaj je župan Milan Balažic odkril obeležje mačku

Gotovo se še spomnite incidenta v Moravčah, ko je pred leti tam bil tarča napada tako imenovani slovenski Kip svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kip, ki so ga leta 2019 postavili v občini Moravče, je bil namreč le leto kasneje tarča vandalskega napada in uničen.

No, zdaj pa se v Moravčah lahko pohvalijo z novim kipom. Tako je tamkajšnji župan dr. Milan Balažic ob otroškem igrišču v središču Moravč odkril spominsko obeležje moravškemu mačku.

Moravški maček Moravčani se skup zbero, starega mačka odero, dva za noge, dva za rep, maček ma prekratek rep. Moravčani so pa mačka klal, na Trzen so pa rep poslal, zjutraj je še miš lovil, opoldne pa že v piskru bil. *vir: knjiga Staneta Stražarja Moravška dolina, Življenje pod Limbarsko goro

Ob tem je spomnil, da je bila ta moravška živalica, po kateri so prepoznavali tudi Moravčane, nekoč zbadljivka, ki je sprožala različne odzive, tudi ne preveč miroljubne. Legenda pravi, da se je vse začelo v neki moravški gostilni, kjer je v odsotnosti drugega muc postal celo predmet kulinaričnega zanimanja. Tako je moravški maček postal del zgodb, pesmi, šaljivk in moravške tradicije. Danes so nanj ponosni in s tem spominskim obeležjem se mu želijo oddolžiti za to, da je moravško ime ponesel daleč naokrog, so ob tem sporočili iz Občine Moravče.