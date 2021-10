Trgovci se bojijo zaprtja, potrošnike pozivajo k PCT

Ker se zdravstvene razmere v državi zaostrujejo, število okužb z novim koronavirusom pa v zadnjih dneh hitro narašča, Trgovinska zbornica Slovenije trgovce in potrošnike poziva k doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov. Le odgovorno ravnanje vsakega posameznika lahko prepreči zaostrovanje ukrepov in ponovno zaprtje prodajaln, so poudarili.

Trgovce v zbornici še posebej pozivajo k doslednemu preverjanju pogoja PCT v delovnih okoljih in pri potrošnikih ob vstopanju v prodajalne. »Hkrati k odgovornemu ravnanju - dosledni in pravilni uporabi zaščitnih mask, razkuževanju rok, upoštevanju varnostne razdalje ter izpolnjevanju pogoja PCT - pozivamo tudi potrošnike,« so izpostavili v sporočilu za javnost.

Ukrepa si ne morejo privoščiti

Stroka po njihovih navedbah zaradi slabšanja epidemiološke slike v državi in hitrega porasta okužb z novim koronavirusom vse bolj poziva k ponovnemu, vsaj delnemu zaprtju javnega življenja in gospodarstva. »Če bi se zgodila uveljavitev tega skrajnega ukrepa, ki si ga slovensko gospodarstvo in s tem tudi trgovinska dejavnost nikakor več ne more ponovno privoščiti, bi to lahko povzročilo veliko gospodarsko škodo in posledično zaustavitev zagona, ki ga je slovensko gospodarstvo komaj uspelo vzpostaviti po negotovem obdobju zadnjih dveh let,« so opozorili v zbornici.

Vnovično zaprtje bi vodilo tudi v izgubo delovnih mest, so še izpostavili.

Dosledno izvajanje zaščitnih ukrepov

Pozivajo k doslednemu preverjanju pogoja PCT v delovnih okoljih, vključno z vodenjem ustreznih evidenc o samotestiranju zaposlenih in pri potrošnikih, k dosledni in pravilni uporabi zaščitnih mask, upoštevanju varnostne razdalje, razkuževanju rok in delovnih površin, prezračevanju poslovnih prostorov in spodbujanju k cepljenju.

»Na Trgovinski zbornici Slovenije razumemo želje in potrebe potrošnikov, da želijo opraviti nakupe blaga, še posebej v bližajočem se predprazničnem času. Ob tem jih pozivamo in spodbujamo k doslednemu izvajanju vseh zaščitnih ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužb ter da ob obisku prodajaln predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT,« so ponovili.