Trajnost kot pot do uspeha

Prihodnost podjetnikom prinaša številne izzive in nekaterih so se dotaknili na torkovi poslovni konferenci Soustvarjanje trajnostne prihodnosti slovenskega gospodarstva, ki sta jo v Velenju organizirala Inštitut Skaza in podjetje Plastika Skaza.

Na njej so sodelovali različni strokovnjaki in gospodarstveniki, slavnostni govornik je bil minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han. V nagovoru je poudaril uspešno preobrazbo Skaze in njihovo zavezanost trajnostnemu razvoju: »Iz garažnega podjetja so se preoblikovali v visokotehnološko razvojno podjetje. Zdrava organska rast jim daje trdne temelje za delovanje v zapletenem globalnem gospodarstvu 21. stoletja. Njihova več kot 47-letna tradicija, številne nagrade za kakovost in dizajn ter aktivno delovanje za dobrobit lokalne skupnosti še potrjujejo njihovo odličnost.«

Izzivi zelene ekonomije

Prehod v zeleno ekonomijo prihodnosti, podprt z digitalizacijo in umetno inteligenco, predstavlja temeljito geostrateško premešanje globalnih kart. Zahodni svet se sooča z vedno večjim zaostankom za Kitajsko. »Da bi slovenska podjetja okrepila svojo prisotnost na mednarodnem trgu, so ključni strateške povezave, tehnološki napredek ter gradnja močnih blagovnih znamk in inovativnih ekip. Poudarek na implementaciji trajnosti in učinkoviti digitalizaciji je nujen za uspeh v tem hitro spreminjajočem se okolju,« sta med drugim povedala Tanja Skaza, solastnica Skaze in direktorica Inštituta Skaza, in Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze.

Brez ljudi ni uspeha

V sklopu konference so pripravili dva panela. Sporočilo prvega z naslovom Kako uspešno nastopati na globalnih trgih, vključujoč povezovanje slovenskih podjetij, gradnjo blagovne znamke in vpliv digitalizacije na konkurenčnost je, da morajo podjetja s premišljenim pristopom in inovativno uporabo digitalnih orodij krepiti svojo konkurenčnost na globalnem trgu.

V sklopu konference so organizirali tudi dva panela. FOTO: Blaž Kondža

Na drugem panelu z naslovom Zakaj brez močne organizacijske kulture in povezanosti med člani ekipe ni mogoče doseči trajnostne rasti in dolgoročnega uspeha so se pogovarjali o ključnih dejavnikih, ki vplivajo na dolgoročni uspeh podjetij. Udeleženci so se strinjali, da prava kultura v podjetju spodbuja rast, privablja investicije in prispeva k trajnostnemu razvoju, kar je nujno za uspeh v hitro spreminjajočem se globalnem okolju.

Posodobljena proizvodnja

Proizvajalec izdelkov iz brizgane plastike za različne industrije in lastno blagovno znamko Plastika Skaza ima v svojem proizvodnem portfelju več kot 1200 različic izdelkov. Udeleženci konference smo si lahko ogledali tudi njihovo posodobljeno proizvodnjo, ki ji v podjetju pravijo kar Skaza 5.0. Han je ob obisku tovarne povedal: »Skazo 5.0 je sofinanciralo naše ministrstvo. To je odličen primer sodelovanja med podjetjem in državo. Ta naložba je del Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost in kaže na pomembnost trajnostnih naložb v tehnološki napredek in konkurenčnost našega gospodarstva.«

Proizvodnja v Plastiki Skaza je še bolj digitalizirana in avtomatizirana. FOTO: Blaž Kondža

Med drugim so implementirali robotizirane linije, robotskega viličarja, kolaborativne robote, avtomatizirano ovijanje palet, v kontrolnem procesu kakovosti so uvedli strojni vid, podprt z umetno inteligenco. Ta sistem preverja napake na ohišjih pametnih števcev in omogoča sledenje proizvodnim procesom prek QR-kod. Blaž Kondža