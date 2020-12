Toliko okužb je med vzgojitelji in otroki, ki obiskujejo vrtec

Največ okužb med vzgojitelji v podravski regiji



Malo okužb med otroki

Bodo vrtci od božiča do novega leta zaprli vrata tudi za nujna varstva?

Ne smemo dopustiti, da bi se vrnili 30 let nazaj

Pred približno dvema mesecema so zaradi ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa zaprli vrtce. Nekaj vrtcev po vsej Sloveniji je ostalo odprtih, da bi zagotovili nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni, in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.Po besedah predsednice Združenja ravnateljev vrtcevnajvečji delež otrok obiskuje vrtec v Ljubljani in njenih bližnjih občinah. V Ljubljani je ta delež 13 do 25 odstotkov, odvisno od vrtca, medtem ko je povprečje za Slovenijo okrog 15 odstotkov. Po besedah Epihove ta delež variira od kraja do kraja in je odvisen od velikosti vrtca in razvitosti industrije v kraju. Preseneča jo predvsem, da je delež otrok, ki trenutno obiskujejo vrtec, v večjih mestih, kot sta Kranj in Maribor, presenetljivo nizek.Z ministrstva za šolstvo so nam posredovali podatke o številu okuženih vzgojiteljev in otrok, na dan 14. december. V osrednjeslovenski regiji je okuženih 17 zaposlenih v predšolski vzgoji, v savinjski 15, v obalno-kraški 4, v podravski 19 in v gorenjski 5.Med otroki v predšolski vzgoji pa je bil 14. decembra v osrednjeslovenski regiji okužen en otrok, v savinjski dva, drugje pa nihče.Trend okuženih v varstveno-izobraževalnih zavodih od 7. novembra do 14. decembra.Epihova še nima informacij, kaj bo z vrtci v primeru popolnega zaprtja, ki se omenja kot možnost po 20. decembru. »Naredili bodo, kar bodo rekli. Smo pa veseli, da lahko delamo. Čisto vse zapreti in onemogočiti staršem, da hodijo v službo, je težko. Vendarle moramo vzeti v obzir družbeno odgovornost.«Epihova meni, da bi po drugi strani tudi popolno odprtje vrtcev po novem letu povzročilo organizacijske težave, če ne bi ministrstvo sočasne ne bi odprlo tudi šol. »Že zdaj imamo težave, da so naše vzgojiteljice matere doma zaradi varstva otrok do petega razreda, in če bi na polno odprli le vrtce, ne vem, kako bi delali, saj nimamo kadra. In tudi ko bomo postopoma začeli odpirati vrtce, kam bomo dali vse otroke, da se bomo držali omejitev števila otrok po priporočilih in okrožnicah, ki nas zavezujejo?«Dolgoletna ravnateljica vrtca Medvode Epihova je zaradi dnevnih poročil, ki jih morajo ravnatelji oddajati civilni zaščiti za reševanje, ti pa naprej ministrstvu, skoraj obupana. »Samo še z dnevnimi in tedenski poročili se ukvarjamo: koliko je otrok v vrtcu, koliko zaposlenih, kdo zbira podatke o starših, kdo naroča hrano, kdo dela jedilnik ... Ogromno je tega. Ministrstvo pa je na nas pozabilo in se ukvarja le s šolami. Poleg vsega se trudimo za otroke kljub le nujnemu varstvu ustvarjati tudi izobraževalni program. Če bomo nudili le varstvo, bomo šli za 30 let nazaj in tega ne smemo dopustiti.«