Toliko je že okuženih maturantov

Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) nadaljujejo s sledenjem okužbam med dijaki, ki so se v več skupinah v drugi polovici avgusta udeležili maturantskega izleta v Grčiji. Skupaj so doslej potrdili 169 okužb med maturanti in 24 med njihovimi stiki.Epidemiologi NIJZ so po zadnjih podatkih med maturanti, ki so se 17. in 18. avgusta vračali z grškega otoka Krf, potrdili 113 primerov okužbe s covidom-19. Prepoznanih je bilo vsaj 20 sekundarnih okužb, ki so povezane z okuženimi udeleženci tega izleta, je razvidno iz zapisa na spletni strani NIJZ.Med maturanti v skupini, ki se je z izleta vrnila 22. avgusta, pa so epidemiologi doslej potrdili 56 primerov okužb, poleg tega pa tudi štiri sekundarne okužbe.Na straneh NIJZ je zapisano, da obravnava primerov iz tega izbruha in njihovih kontaktov poteka v najkrajšem možnem času po potrjeni okužbi, glede na zmožnost kapacitet epidemiološke službe NIJZ. »Za udeležence in spremljevalce maturantskega izleta na Krfu je epidemiološka služba NIJZ predlagala karanteno na domu in jim posredovala vsa ustrezna navodila,« še sporočajo z NIJZ.