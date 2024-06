To veliko slovensko podjetje se je pohvalilo: Dvignili smo mavrično zastavo (FOTO)

Lek, član skupine Sandoz, je v znak podpore skupnosti LGBTQI+ simbolno izobesil mavrično zastavo pred poslovno stavbo v Ljubljani ter na svoji lokaciji v Lendavi.

V podjetju se zavzemajo za ustvarjanje vključujočega okolja, ki ceni raznolikost in zaposlenim omogoča, da so ne glede na spol, spolno identiteto, usmerjenost ali katero drugo osebno okoliščino zvesti sami sebi, brez strahu pred diskriminacijo.

Lek je z dvigom mavrične zastave podprl mesec ponosa. FOTO: Lek

Predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo je povedal, da si v podjetju prizadevajo o spolu, spolni identiteti in spolni usmerjenosti odprto govoriti, spodbujati dialog in izkazovati podporo skupnosti LGBTQI+ tako v širši skupnosti kot med zaposlenimi: »Verjamem, da nas raznolikost in edinstvenost bogatita. Naša zavezanost k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja je eden izmed glavnih temeljev, na katerih gradimo svojo prihodnost, in hkrati v veliki meri prispeva k uresničevanju našega poslanstva – premikanju meja za bolnike.«

Mavrično zastavo v znak podpore mesecu ponosa v podjetju izobešajo že več let, podjetje je tudi prejemnik certifikata do LGBT prijazno, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana.