To so posledice neurja: odkrivalo je strehe, zalivalo kleti, podiralo dreves (FOTO)

Nevihte, ki so zgodaj zjutraj zajele vso državo, so na nekaterih delih Slovenije povzročile kar nekaj škode. Najhuje je bilo na območju občin Mirna, Trebnje, Šmarješke Toplice, Mokronog – Trebelno, Šentjernej, Škocjan, Slivnica in Krško. Gasilce pa so na pomoč klicali tudi drugod po Sloveniji.

Sunki vetra so odkrivali strehe, podiralo je drevesa in električne drogove. Zaradi močnejših nalivov pa je poplavljalo stanovanjske hiše, kleti, zamakalo je s tudi stanovanja.

Poplavljajo hudourniki

»V zgodnjih jutranjih urah so najhitreje do velikih pretokov narasle reke na območju Goriških Brd in pri tem dosegle velike pretoke. Do velikih pretokov so narasle tudi posamezne reke na Idrijsko-Cerkljanskem ter v porečjih Ljubljanice in Krke. Reke na zahodu že upadajo, drugod bodo začele upadati popoldne, zmerno bodo naraščale le še Ljubljanica, Krka in Sava, ob posameznih popoldanskih nevihtah pa lahko prehodno naraste tudi kakšen hudourniški vodotok,« so na Twitterju zapisali na Agenciji za okolje Republike Slovenije.

Meteorologi pravijo, da so padavine prešle Slovenijo. »Sredi dneva in popoldne bodo še lahko nastale posamezne plohe in nevihte. Po zadnjih izračunih vam v naslednjem tednu suhega dne po vsej državi žal ne moremo obljubiti, se bo pa večinoma dalo izkoristiti vsaj suhe dopoldneve.«

Zapisali so še, da bo v ponedeljek in torek prevladovalo sončno vreme. »V ponedeljek popoldne bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh ali neviht. V torek pa se bodo popoldanske plohe in nevihte iznad severne Slovenije zvečer razširile nad večji del države in v drugem delu noči na sredo ponehale.«