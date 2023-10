To so počeli v času Janševe vlade: so brskali tudi po vaših podatkih?

Zaradi utemeljenega suma, da so uradne osebe od novembra 2021 do februarja 2022 v nasprotju z nekaj zakoni in tudi z ustavo pridobivali podatke od domačih zavezancev in tujih državnih organov (uradne osebe so izvršile kaznivo dejanje Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic), je bila zoper več oseb konec septembra podana kazenska ovadba, je danes povedal Damjan Petrič, direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU).

V četrtek smo poročali, da naj bi šlo med drugim za Damjana Žuglja, nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja, in njegove tesne sodelavce. Žuglja je na omenjeno mesto ustoličila vlada Janeza Janše, katere mandat je trajal od marca 2020 do junija 2022.

Anonimka

Podatke so pridobivali v nasprotju z zakonodajo, je pa ta državni organ drugače upravičen do pridobivanja teh podatkov, če bi bilo to na ustrezni podlagi. A pri njih je bila osnova za pridobivanje podatkov anonimna prijava, na podlagi katere so se nato podali v lov za podatki o 224 transakcijskimi računi 32 pravnih in 62 fizičnih oseb. Vse te osebe, tako Petrič, so že bile obveščene, da je bila podana kazenska ovadba, svojo pravico pa bodo ti lahko morebitno iskali v civilnopravnih zahtevkih.

Za kaznivo dejanje, ki jih sumijo, je predpisana zaporna kazen do treh let.

Od nepravilnosti do kaznivega dejanja

Kazniva dejanja je zaznal državni organ pri notranji kontroli: najprej so ugotovili posamezne nepravilnosti, nato pa so bili podani razlog za sum, da so bila storjena kazniva dejanja.

Sama preiskava je trajala dobro leto, opravljenih je bilo več kot sto razgovorov, zavarovali so elektronske naprave, na podlagi dokazov pa je bila podana kazenska ovadba na specializirano državno tožilstvo.

Petrič je govoril o podajanju kazenske ovadbe zoper več oseb. Koliko je teh oseb? Več uradnih oseb, odgovarja in dodaja, da so vsi bili zaposleni v tem državnem organu.

