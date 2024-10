To je že sedmo poškodovanje radarja na Rakovi Jelši, stroški pa niso majhni

V začetku tedna smo pisali, da so se nepridipravi spet spravili na radar na Rakovi jelši v Ljubljani. Tokrat »zabetonirali«, kar je komentiral avtor posnetka. O zadevi je bila obveščena tudi policija, ki zadevo vodi kot kaznivo dejanje »Poškodovanje tuje stvari«, za kar je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Z mestnega redarstva so nam odgovorili, da ni prišlo do poškodovanja »radarja«, temveč do poškodovanja stacionarnega ohišja, kjer so ohišje prebarvali in ne zabetonirali. Glede na posnetek so okenca prebarvali z betonom.

Na policiji so ocenili, da je nastalo za okoli 500 evrov škode.

Ohišje že sedemkrat poškodovali

Zaradi objestnosti nekaterih voznikov so na Rakova Jelši februarja letos postavili stacionarni radar. V osmih mesecih so ga nepridipravi poškodovali že sedemkrat.

Na Mol vsakokrat preverijo, ali glede na povzročeno poškodbo stacionarno ohišje popraviti ali ga je treba zamenjati.

»Za opremo imamo sklenjeno zavarovanje, zato v primeru poškodovanja tudi podamo prijavo škodnega dogodka za povračilo škode. Natančna ocena škode se opravi za vsak primer posamezno in je odvisna od nastale poškodbe,« pojasnjujejo.

V šestih primerih so nastali stroški višini nekaj čez 700 evrov, vsakokratno poškodovanje stacionarnega ohišja pa Mol prijavljeno na policijo.

