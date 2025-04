Iz Amerike izgnali Nobelovega nagrajenca!

Združene države Amerike so preklicale vizum nekdanjemu kostariškemu predsedniku in Nobelovemu nagrajencu za mir Óscarju Ariasu, je ta sporočil na novinarski konferenci v San Joséju. Odločitev je prišla le nekaj tednov zatem, ko je Arias javno kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Februarja je namreč na facebooku zapisal: »Majhni državi nikoli ni bilo lahko nasprotovati ameriški vladi, še manj pa, ko se njen predsednik obnaša kot rimski cesar, ki govori preostalemu svetu, kaj naj počne.«

Štiriinosemdesetletni Arias, ki je leta 1987 prejel Nobelovo nagrado za mir za vlogo pri končanju državljanskih vojn v Srednji Ameriki, je povedal, da mu ameriške oblasti niso pojasnile odločitve. Kot drugi možni razlog je Arias omenil svojo odločitev iz leta 2007, ko je kot predsednik Kostarike prekinil diplomatske odnose s Tajvanom in jih vzpostavil z Ljudsko republiko Kitajsko. Na novinarski konferenci je odločno povedal: »Če me kdo hoče kaznovati v upanju, da me bo utišal, mu to ne bo uspelo.« Kot so njegove besede povzeli v New York Timesu, trenutno ne načrtuje obiskov ZDA.