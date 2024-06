To je trenutno najbolje plačano študentsko delo v Sloveniji: iščejo 10 kandidatov

»Želiš nastopiti pred kamero in sodelovati z uveljavljenimi blagovnimi znamkami? Iščejo osebe, ki se znajdejo pred kamero. Oseba bo nastopala v vsebinah na socialnih omrežjih TikTok in instagram. Zaželena je komunikativnost, doživetost, karizmatičnost in dobra energija. Če se najdeš v opisu, jim pošlji prijavo. Če si že sodeloval/a v spletnih vsebinah, prijavi dodaj primer. Delo je priložnostno, po potrebi in dogovoru,« je zapisano v študentskem oglasu za poklic Influencer.

Podjetje išče deset »influencerjev«, za njihovo delo in promocijo izdelkov pa so pripravljeni plačati 30 evrov na uro (bruto 34,86). Delo se nagaja v Ljubljani in je plačano po projektu oziroma ne gre za vrsto dela, kjer bo kandidat delo opravljal vsak dan med počitnicami po osem ur na dan.

Oglas za študentsko delo. FOTO: E-študentski Servis

Poleg študentskega poklica Influencer v bazi študentski del trenutno najdemo še drugo najbolje plačano delo, ki pa se nahaja v Medvodah.

»Poučevanje hrvaškega jezika. Pogoj: študent/ka magistrskega študija hrvaščine ali absolventk/ka z izkušnjami poučevanja za samostojno poučevanje vseh stopenj hrvaškega jezika. Zaželeno je tudi, da ste proaktivni in imate visoko stopnjo osebnostne inteligence, da ste komunikativni in samoiniciativni, da imate smisel za delo v skupini, ste zanesljivi, odgovorni in natančni. Prijavo in CV pišlji na e-mail. Delo traja dlje časa, delovnik je po dogovoru,« so zapisali in ob tem odprli dve prosti mesti za študentke s študentsko napotnico.

Oglas za študentsko delo. FOTO: E-študentski Servis

Za za poučevanje hrvaškega jezika so pripravljeni plačati 20-25 evrov bruto za 45 minut dela.

Že nekaj let velja, da so se med študentskimi deli pojavila dela, ki jih pred nekaj leti še nismo poznali. Med njimi so tako delo vplivnežev, urejanje spletnih vsebin, ki imajo nalogo, da privlačijo kupca in podobno.

Najbolje plačana študentska dela so tista, ki zahtevajo specifično znanje in veščine. Med njimi so poučevanje in inštrukcije, vaditelji/trenerji plavanja, računalničarji in programerji, digitalni marketing, snemanje, influencerji ...

Na e-Študentskem servisu trenutno razpolagajo s približno 4.200 deli, od tega je 676 počitniških del. Povprečna urna postavka za študentsko delo se je v zadnjih dveh letih na e-Študentskem Servisu dvignila za 1,31 evra bruto na uro in trenutno znaša 8,44 €/h bruto oziroma 7,13 €/h neto​​. To predstavlja 18-odstotno povečanje, kar je za dobrih pet odstotnih točk višje od inflacije, nam je pojasnila Carmen Zajc, vodja posredovanja dela na e-Študentskem servisu.

Katera so trenutno najbolj privlačna poletna študentska dela in katera najmanj, kakšne so plače za posamezna dela, smo vprašali Carmen Zajc z e-Študentskega servisa. Prispevek bomo objavili v naslednjih dneh na spletni strani Slovenskih novic.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.