To je poudaril Mesec pred mednarodnim dnevom invalidov

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v poslanici pred mednarodnim dnevom invalidov opozoril, da družba za mnoge ostaja zelo izključujoča. Zagotavljanje vključujoče družbe, kjer imajo vsi ljudje, ne glede na svoje sposobnosti, enake možnosti za dostojanstveno življenje, je zato poslanstvo ministrstva, je dodal.

»Zamislimo si, kako bi bilo, če bi nenadoma izgubili vid, sluh ali če bi vam že prve stopnice, ki jih srečate, predstavljale nepremostljivo oviro. Prav takšne izkušnje mnogi med nami živijo vsak dan. Zato je naša dolžnost, da gradimo družbo, v kateri izguba vida, sluha ali fizičnih sposobnosti ter drugih oblik invalidnosti ne pomeni nepremostljivih ovir pri življenju,« so njegove besede sporočili z ministrstva.

Da bi poudarili pomen tega poslanstva, v prihodnjem letu na ministrstvu načrtujejo uveljavitev zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev, ki bo okrepljeno varoval pravice invalidov kot potrošnikov in zaključek prilagoditve javnih objektov in odstranitev komunikacijskih ovir v skladu z zakonodajo, kar bo omogočilo boljšo dostopnost grajenega okolja.

Prizadevajo si tudi za izboljšanje zakonskih rešitev na področju osebne asistence in komunikacije gluhoslepih, da zagotovijo celostno podporo posameznikom in odstranijo ovire za njihovo polno vključevanje v družbo, je poudaril Mesec.

Dodal je, da Slovenija ostaja zavezana konvenciji o pravicah invalidov, ki poudarja pravico do enakopravne vključenosti v družbo. »Pomemben mejnik nas čaka leta 2025, ko bodo veljali novi standardi dostopnosti in prilagoditve objektov v javni rabi. V sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS smo vzpostavili nacionalno svetovalno-informacijsko točko za dostopnost, saj univerzalna dostopnost izboljšuje kakovost življenja za vse,« je v poslanici spomnil Mesec.

»Naša odgovornost je, da te ukrepe ne le oblikujemo, temveč jih tudi učinkovito izvajamo v praksi,« je prepričan. Pri tem je kot nepogrešljivo izpostavil sodelovanje z invalidi in njihovimi organizacijami. Prepričan je, da lahko le takšno sodelovanje vodi v resnično vključujočo družbo, kjer vsak posameznik šteje in kjer pravice invalidov niso le na papirju, temveč živijo v vsakdanjem življenju.

Vsem invalidom, njihovim svojcem in vsem, ki se trudijo za gradnjo enakopravne in vključujoče družbe, je izrekel čestitke ob mednarodnem prazniku invalidov, ki ga zaznamujemo 3. decembra.