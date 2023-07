To je plemeniti gradbenik iz Apač, ki po neurju brezplačno pomaga (FOTO)

Orkansko neurje, ki se je minuli teden v zgodnjih jutranjih urah razbesnelo nad večjim delom severovzhodne Slovenije in mnogim povzročilo nepojmljivo škodo, marsikoga ni pustilo ravnodušnega. Mnogi so takoj priskočili na pomoč znancu, sosedu, prijatelju, neznancu, saj nikoli ne vemo, kje bo udarilo jutri.

Tako se je med prvimi oglasil lastnik Gradbenega servisa Tajči Vehabović iz Apač Edis Vehabović in takoj po nočni ujmi skupaj s sodelavcema, starejšim bratom Elvisom Vehabovićem in Aldinom Hodžićem, pomagal pri popravilu več poškodovanih streh po Apaški dolini.

Elvis, Edis in Aldin so sklenili, da je na prvem mestu pomoč ogroženim. FOTO: Oste Bakal

»Seveda ne moremo popraviti strehe, če je v celoti uničena tudi strešna konstrukcija, če pa je uničena strešna kritina, pridemo z veseljem pomagat. Vsem z območja Apaške doline in Gornje Radgone, ki potrebujejo našo pomoč, bomo prišli brezplačno pomagat pri sanaciji. Pokličite na telefonsko številko 070/227-565 in dogovorili se bomo, kaj lahko uredimo takoj, kaj pa pozneje,« nam je povedal Edis, ki prihaja iz okolice Velike Kladuše v Bosni in Hercegovini.

Takoj po neurju so pohiteli pomagat. FOTO: Osebni arhiv

16 streh so že popravili.

Primanjkuje kritine in krovcev

Tudi teden dni pozneje, ko so popravili že 16 streh, ga po večini starejši in nemočni še vedno kličejo. »Tudi mene je močno bolelo, ko sem si tisto jutro, že kakšno uro po najhujšem divjanju neurja, ogledal okolico. Neurje je za seboj pustilo pravo razdejanje, veliko stanovanjskih objektov je preprosto ostalo brez strehe, nekateri pa so še huje poškodovani. Zato sem se odločil takoj ponuditi pomoč ljudem, ki jo bodo sprejeli. Še isti dan smo popravili nekaj streh. Žal je še vedno nekaj objektov brez vsega, saj jim je zadnje neurje odneslo streho in so pokriti zgolj s folijo, saj ni dovolj kritine, tudi krovcev primanjkuje. Zato hitimo in pomagamo, kolikor lahko. Ljudje so nas lepo sprejeli in verjamem, da bomo v prihodnje še komu pomagali,« nam je razlagal Edis, ki se je pred sedmimi leti preselil v Slovenijo, pred dvema letoma pa je ustanovil zasebno gradbeno podjetje, ki uspešno posluje. Njegove osrednje dejavnosti pri gradnji in sanaciji objektov, sam je namreč poklicni zidar, so fasada, polaganje keramike, slikopleskarstvo ipd. Ne glede na to zdaj s svojim kombijem in še dvema sodelavcema v domači občini od hiše do hiše ponuja brezplačno pomoč predvsem pri sanaciji streh.

Edisa najbolj skrbi pomanjkanje materiala za stare strehe. FOTO: Oste Bakal

Gradbeni servis Tajči Vehabović ima zaradi brezplačne pomoči izpad dohodka, a dobrosrčni Edis, Elvis in Aldin poudarijo, da mnogi ponudijo nekaj evrov ali malico. »Izpad dohodka bomo nadomestili; žal je neurje naredilo veliko razdejanje, tako da bo za vse gradbince še veliko dela,« dodaja Edis, ki mu dobrodelnost ni tuja, saj je bil že pred dvema letoma, ko je hud potres prizadel hrvaško Petrinjo, del ekipe svojega takratnega delodajalca Simbau, d. o. o., pri dobrodelni pomoči pri sanaciji poškodovanih stanovanjskih in drugih objektov.

Pred sedmimi leti se je iz BiH preselil v Slovenijo, pred dvema letoma pa odprl svoje podjetje.

Srečen v družini in poslu

Naš sogovornik Edis, ki se je rodil na božični dan 1989., nam je kratko predstavil svoje življenje, ki se je začelo tik pred razpadom nekdanje skupne države in ko v njegovi domovini več let ni bilo miru. Po osnovni šoli je obiskoval še srednjo in postal zidar, saj se je zavedal, da dobrih gradbincev povsod primanjkuje. V BiH kljub temu ni bilo veliko možnosti za zaposlitev, zato se je pred sedmimi leti preselil v Slovenijo, najprej v Celje in Rogaško Slatino, nato v Maribor, kjer se je zaposlil pri podjetju Simbau, leto dni pa je delal tudi pri Saubermacherju Lenart, v tistem času je imel tudi popoldansko obrt. Pred dvema letoma se je odločil za samostojno pot in ni mu žal. Z ženo Sanito imata pet otrok (dve hčerki in tri sinove), stare od štiri mesece do 12 let, kot pravi, se počuti odlično, saj je uspešen v poslovnem svetu in družinskem okolju.

Sam ima izpad dohodka, a pomoč drugim je zanj najpomembnejša. FOTO: Oste Bakal

Prijazni gradbinec, ki si je v Sloveniji, zlasti na radgonskem območju in na Apaškem polju, ustvaril lepo popotnico za prihodnost, nam je razložil, da si morajo številni lastniki hiš dobro ogledati, kakšno streho imajo. »Moram priznati, da je pri mnogih stanje zelo slabo, in ob pogledu na vse te stare strehe bi si človek mislil, da niti ni bilo prehudo. Vsem svetujem, naj si čim prej uredijo novo streho, saj nikoli ne vemo, kdaj bo spet prišel kakšen orkan, in takrat bo mogoče prepozno. Še milejše neurje bi bilo lahko usodno za marsikatero streho, ki je lahko nevarna tudi za stanovalce ali druge ljudi,« je resno opozoril Edis in dodal, da zdajšnje pomanjkanje materiala, zlasti starejših opek, otežuje njihovo delo.

Že pred dvema letoma je pomagal v hrvaški Petrinji po potresu. FOTO: Oste Bakal

Edis, Elvis in Aldin bodo tudi v prihodnje pomagali po svojih močeh, že zdaj pa so dokazali, kot se je slikovito izrazil nekdo od prisotnih v lokalu, kjer smo se pogovarjali, da heroji obstajajo, tudi če ni vojne ...