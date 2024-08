Tina Gaber: Kaj je narobe z nami? Zakaj se že 20 let krši zakonodaja? (VIDEO)

Partnerka premierja Roberta Goloba Tina Gaber je v novi epizodi svojega podkasta gostila Nevenko Lukič Rojšek, s katero sta govorili o medvedih, ki jih imajo v kletkah zasebniki. Dotaknili sta se tudi odnosa do drugih divjih živali nasploh.

»A je Slovenec res tako trmast, da noče dati iz rok tistega medveda?« sprašuje Gabrova, ki zapiranje medvedov v kletke imenuje barbarska praksa.

O tej tematiki pa se je Gabrova razpisala tudi na družbenih omrežjih. »Nihče od njih si ne zasluži biti celo življenje, 30 dolgih let, zaprt v mali, železni kletki, jesti pomije, živeti na golem betonu, biti brez kakršnekoli primerne veterinarske oskrbe, kazati vse znake hudega trpljenja in bolezni, trpeti hudo vročino in mraz, se samopoškodovati in hkrati biti na razstavo gostom gostilne ali obiskovalcem nekega parka,« je med drugim poudarila.

»Sprašujem se - Kaj je narobe z nami? Zakaj se že 20 LET krši zakonodaja? Kje je zdrav razum in sočutje do živali?« se še sprašuje Gabrova.