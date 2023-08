Že dve desetletji se ob dobrem vetru na gladini Bohinjskega jezera pogosto lepo belo zasvetijo jadra majhnih jadrnic Jadralnega kluba Bohinj. Vseh 16 plovil tipa MINI 12, dolgih niti ne štiri metre, je v svoji delavnici lastnoročno izdelal predsednik kluba Marjan Arh, doma z Bitenj v Bohinju. A v nedeljo se je z eno od njih odpravil na svojo zadnjo plovbo po jezeru. Malo pred 13. uro se je v nekoliko razburkanem jezeru njegova jadrnica prevrnila in potopila, ob padcu s plovila se je začel utapljati tudi Marjan. Do kopnega sta mu pomagala dva druga jadralca in ženska, ki se je mimo pripeljala ...