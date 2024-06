Zvečer in v noči na četrtek lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki

Vodnatost rek je večinoma ustaljena ali se počasi zmanjšuje, zvečer in v noči na četrtek pa lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji. Možno je zastajanje zalednih in padavinskih voda. Še posebej na Vipavskem lahko pride do razlivanj ob strugah vodotokov, so sporočili z agencije za okolje (Arso).

Reke v zahodni in deloma osrednji Sloveniji ter Sava, Drava in Mura imajo velike pretoke, drugod pa so pretoki rek srednji. Mura, Drava in Ljubljanica na Ljubljanskem barju se razlivajo v manjšem obsegu, kraška polja so deloma ojezerjena.

Danes in v četrtek se bodo Mura, Drava in Ljubljanica na Ljubljanskem barju še lahko razlivale v manjšem obsegu.

V četrtek bodo reke zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji ponovno nekoliko narasle. Vodnatost večine rek bo velika, v Pokolpju in Prekmurju pa srednja. Čez dan je predvsem v južni polovici države spet možno hitrejše naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek. V petek se bo vodnatost rek začela zmanjševati, so še sporočili z Arsa.

Ponoči ter v četrtek bo pretežno oblačno

Predvsem na zahodu so možne krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo v četrtek pojavljale tudi drugod po državi. Arso je sicer za četrtek izdal rumeno opozorilo zaradi možnosti krajevnih neviht za severozahod in jugozahod, popoldne pa tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo.