Tega še nismo doživeli: na slovenskih cestah in tirih številna vojaška, to je razlog

Med 10. in 24. oktobrom lahko vozniki pričakujejo občasno povečan promet na razdalji med Koprom in mednarodnim obmejnim prehodom z Madžarsko Pince, so sporočili z obrambnega ministrstva. Razlog je v premiku vojaških vozil enote obrambnih sil ZDA v okviru redne rotacije svojih enot v Evropo, tranzit pa bo potekal čez Slovenijo. Vojaška vozila in opremo bodo peljali po tirih in po cesti, in sicer izven prometnih konic, kolone vojaških vozil pa bosta spremljala vojaška policija SV in občasno tudi helikopter SV.

Ameriška kopenska vojska bo v pristanišču v Kopru sprejela in razložila približno 850 kosov opreme, dodeljene brigadi za logistično zagotovitev 101. divizije, iz baze Fort Campbell v Kentuckyju, napotena pa je v podporo ameriškim silam v Evropi in Natovim zaveznicam kot odziv na krizo v Ukrajini.

Gre za prvi tovrstni in tako obsežni logistični premik ameriške kopenske vojske iz pristanišča Koper preko ozemlja Slovenije.